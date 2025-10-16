Fernanda Montenegro celebra 96 anos: 5 fatos que você não sabia
Do começo da carreira ao verdadeiro nome da atriz; conheça a trajetória e os segredos da nossa eterna diva
compartilheSIGA
A atriz Fernanda Montenegro completa 96 anos nesta quinta-feira (16/10). Com uma carreira que atravessa décadas e a consagra como uma das atrizes mais aclamadas do Brasil, sua trajetória vai muito além dos palcos e das telas que o público conhece. Para celebrar a data, reunimos cinco fatos e curiosidades sobre a vida da artista que muitos não sabem.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
1. O verdadeiro nome da atriz
Poucos sabem, mas o nome de batismo de Fernanda Montenegro é Arlette Pinheiro Esteves da Silva. A escolha do nome artístico foi pensada para soar mais forte e memorável no início de sua carreira.
O "Fernanda" foi escolhido por sua sonoridade, que ela considerava marcante. Já o "Montenegro" foi uma homenagem ao médico da família, que era um homeopata e amigo próximo.
2. Começo da carreira foi no rádio
Antes de se tornar um ícone da teledramaturgia e do cinema, Fernanda Montenegro deu seus primeiros passos profissionais no rádio. Na década de 1940, com apenas 15 anos, ela começou a trabalhar na Rádio MEC.
Lá, atuou como locutora, apresentadora e radioatriz em diversas novelas radiofônicas, um formato de grande sucesso na época.
Leia Mais
3. Pioneira na televisão brasileira
Fernanda Montenegro faz parte da história da televisão no Brasil desde o seu início. Em 1951, ela se tornou a primeira atriz a ser contratada pela recém-inaugurada TV Tupi, a pioneira no país.
Sua estreia na telinha aconteceu em teleteatros, um formato que adaptava peças teatrais para a TV e era transmitido ao vivo.
4. Fernanda e Fernando
Fernanda conheceu seu marido, Fernando Torres, ator e diretor, durante a gravação de um jingle na rádio em 1948.
Dois anos depois, eles se reencontraram nos ensaios da peça “Alegres canções nas montanhas”, de Julien Luchaire. Foi aí que eles iniciaram o relacionamento. O casal ficou junto por 56 anos, até a morte do ator, em 2008.
5. A primeira brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz
Em 1999, Fernanda Montenegro alcançou um feito histórico para o cinema brasileiro. Ela se tornou a primeira atriz do país a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme “Central do Brasil” (1998).
A indicação por um papel totalmente em português foi um marco. Embora não tenha levado a estatueta, ela venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim e consolidou seu nome entre as maiores atrizes do mundo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Desde então, a única pessoa a repetir o feito de Fernanda Montenegro foi ninguém menos que sua filha Fernanda Torres. A atriz foi indicada ao prêmio no início deste ano por sua atuação em “Ainda Estou Aqui” (2024).
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata