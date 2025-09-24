Assine
Fernanda Montenegro elogia discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU

Nas redes sociais, o ícone da dramaturgia brasileira publicou um story agradecendo o presidente Lula. "O senhor dignificou, o senhor honrou o nosso Brasil."

24/09/2025 19:12

Recentemente, atriz estrelou o longa "Vitória" (2025), de Andrucha Waddington e Breno Silveira.
Recentemente, atriz estrelou o longa "Vitória" (2025), de Andrucha Waddington e Breno Silveira.

Fernanda Montenegro publicou um story agradecendo ao presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que aconteceu nesta terça-feira (23/9). 

"Presidente Lula, o senhor dignificou, o senhor honrou o nosso Brasil ao pronunciar seu extraordinário discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Como brasileira, agradeço", postou a atriz em seu Instagram. 

 

Fernanda Montenegro elogia discurso de Lula nas redes sociais.
Fernanda Montenegro elogia discurso de Lula nas redes sociais.

Durante o evento, Lula fez críticas ao presidente americano Donald Trump, condenou o "genocídio em Gaza" e defendeu um maior protagonismo do Sul Global, do qual o Brasil faz parte, em decisões internacionais. 

"Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas", disse Lula em seu discurso. 

"Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais, e cerceiam a imprensa." 

