Próximo filme de Fernanda Torres será escrito e protagonizado por ela

A atriz Fernanda Torres anunciou na tarde desta quarta-feira (1º/10) seu próximo longa-metragem, o primeiro depois de "Ainda estou aqui", de Walter Salles, que venceu o Oscar de melhor filme internacional neste ano. Ainda não há previsão de estreia para o projeto.



A atriz também escreveu o roteiro do filme, chamado "Os corretores", que será dirigido por Andrucha Waddington, seu marido. O elenco terá ainda Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz, e as filmagens devem começar neste mês.



O filme tem produção da Conspiração, coprodução da Globo Filmes e da Sony Pictures, que também distribuirá o longa.

