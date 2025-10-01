Assine
CINEMA BRASILEIRO

Próximo filme de Fernanda Torres será escrito e protagonizado por ela

Atriz anunciou o filme 'Os corretores' na tarde desta quarta-feira (1º/10). Dirigido por Andrucha Waddington, o elenco conta com Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
01/10/2025 17:47 - atualizado em 01/10/2025 17:49

"Os Corretores" será escrito e protagonizado por Fernanda Torres e dirigido por Andrucha Waddington.
'Os Corretores' será escrito e protagonizado por Fernanda Torres e dirigido por Andrucha Waddington. crédito: Assessoria Primeiro Plano/Divulgação

A atriz Fernanda Torres anunciou na tarde desta quarta-feira (1º/10) seu próximo longa-metragem, o primeiro depois de "Ainda estou aqui", de Walter Salles, que venceu o Oscar de melhor filme internacional neste ano. Ainda não há previsão de estreia para o projeto. 

A atriz também escreveu o roteiro do filme, chamado "Os corretores", que será dirigido por Andrucha Waddington, seu marido. O elenco terá ainda Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz, e as filmagens devem começar neste mês. 

O filme tem produção da Conspiração, coprodução da Globo Filmes e da Sony Pictures, que também distribuirá o longa. 

