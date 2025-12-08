Assine
O que fazer neste feriado de 8 de dezembro em BH?

Capital oferece agenda cultural com atividades gratuitas e opções a preços acessíveis, com programação que inclui música, exposição e apresentações teatrais

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
08/12/2025 02:00

Orquestra Ouro Preto e os bonecos interpretados por Glicério e Deinha
Orquestra Ouro Preto e os bonecos interpretados por Glicério e Deinha crédito: Rapha Garcia/divulgação

O feriado deste 8 de dezembro movimenta Belo Horizonte com uma programação que circula pela música, pelas artes visuais e pelos espetáculos apresentados em diferentes espaços da capital. As atividades incluem shows, concertos, exposições e ações culturais gratuitas ou com ingressos a preços acessíveis

BAILE CARNAVALESCO

O bloco Baianas Ozadas lança o projeto Baianada em um baile dedicado ao repertório carnavalesco no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Bairro Lagoinha). O evento começa às 16h e a entrada é gratuita até 17h. Após esse horário, o valor é de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Parte da renda será destinada ao tratamento do cantor Serginho Marques, ex-integrante do bloco diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A programação inclui Samba da Ju, participação de Sérgio Pererê e do próprio Serginho Marques.

FESTA NO CÉU

O CCBB (Praça da Liberdade, 450, Bairro Funcionários) abre a instalação Festa no Céu – Mirikuã umhsé'pu Bahsa'rã, de Daiara Tukano, no pátio do centro cultural. A visitação ocorre de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h. Daiara Tukano é artista, curadora e ativista indígena do povo Yepá Mahsã. Sua pesquisa envolve memória, direitos dos povos originários e espiritualidade. A instalação apresenta mais de 100 pássaros e dialoga com a investigação da artista sobre natureza, ancestralidade e relações entre mundos material e espiritual. A entrada é gratuita e a obra permanece disponível até fevereiro de 2026.


RECITAL DA FILARMÔNICA

A Academia Filarmônica encerra o ano com concerto gratuito na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1090 – Barro Preto) às 20h. O recital tem regência do maestro associado José Soares e reúne 15 alunos da Academia. A apresentação também conta com a participação do fagotista Francisco Silva, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e do timpanista Hilvic González. No repertório, obras de Mendelssohn, Franz Danzi, Debussy, Etienne Crauzaz e Jônatas Reis. A retirada de ingressos ocorre pelo site da Filarmônica, limitada a dois por pessoa. A entrada é gratuita.

EXPOSIÇÃO DE FOTOS

O bar Estabelecimento inaugura seu novo espaço cultural com exposição dos fotógrafos Sylvia Vianna e Tony Simmonds. O acervo inclui imagens feitas em viagens e registros de cenas cotidianas. A visitação segue de quarta a sábado, durante o funcionamento do bar, na Rua Monte Alegre, 160, Serra. A entrada é gratuita.


AUTO DE NATAL

A Orquestra Ouro Preto apresenta o Auto de Natal no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima (Rua Maestro José Lopes, s/n, Centro), em Nova Lima. A trilha sonora inclui canções como “Jingle bells”, “So this is christmas”, “Boas festas” e “Noite feliz”. O espetáculo tem regência do maestro Rodrigo Toffolo e manipulação e interpretação de bonecos por Glicério Rosário e Deinha Baruqui. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma hora antes da sessão na bilheteria.

SONHO DE LONA

Às 19h30, o Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar - Centro) recebe o espetáculo Sonho de Lona. A apresentação é realizada pelo Origem Instituto e marca o encerramento anual das atividades do projeto. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela Sympla ou na bilheteria com uma hora de antecedência.

CHORO E SAMBA

Formado por músicos experientes da cena mineira, o grupo Orapranóis participa do projeto Choro e Samba Juntos e Misturados com apresentação gratuita ao meio-dia no Mercado Origem Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). O show reúne repertório dedicado ao choro e ao samba e recebe o trombonista Wesley Procópio como convidado.

