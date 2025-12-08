O que fazer neste feriado de 8 de dezembro em BH?

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O feriado deste 8 de dezembro movimenta Belo Horizonte com uma programação que circula pela música, pelas artes visuais e pelos espetáculos apresentados em diferentes espaços da capital. As atividades incluem shows, concertos, exposições e ações culturais gratuitas ou com ingressos a preços acessíveis



BAILE CARNAVALESCO

O bloco Baianas Ozadas lança o projeto Baianada em um baile dedicado ao repertório carnavalesco no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Bairro Lagoinha). O evento começa às 16h e a entrada é gratuita até 17h. Após esse horário, o valor é de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Parte da renda será destinada ao tratamento do cantor Serginho Marques, ex-integrante do bloco diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A programação inclui Samba da Ju, participação de Sérgio Pererê e do próprio Serginho Marques.



FESTA NO CÉU

O CCBB (Praça da Liberdade, 450, Bairro Funcionários) abre a instalação Festa no Céu – Mirikuã umhsé'pu Bahsa'rã, de Daiara Tukano, no pátio do centro cultural. A visitação ocorre de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h. Daiara Tukano é artista, curadora e ativista indígena do povo Yepá Mahsã. Sua pesquisa envolve memória, direitos dos povos originários e espiritualidade. A instalação apresenta mais de 100 pássaros e dialoga com a investigação da artista sobre natureza, ancestralidade e relações entre mundos material e espiritual. A entrada é gratuita e a obra permanece disponível até fevereiro de 2026.



RECITAL DA FILARMÔNICA

A Academia Filarmônica encerra o ano com concerto gratuito na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1090 – Barro Preto) às 20h. O recital tem regência do maestro associado José Soares e reúne 15 alunos da Academia. A apresentação também conta com a participação do fagotista Francisco Silva, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e do timpanista Hilvic González. No repertório, obras de Mendelssohn, Franz Danzi, Debussy, Etienne Crauzaz e Jônatas Reis. A retirada de ingressos ocorre pelo site da Filarmônica, limitada a dois por pessoa. A entrada é gratuita.



EXPOSIÇÃO DE FOTOS

O bar Estabelecimento inaugura seu novo espaço cultural com exposição dos fotógrafos Sylvia Vianna e Tony Simmonds. O acervo inclui imagens feitas em viagens e registros de cenas cotidianas. A visitação segue de quarta a sábado, durante o funcionamento do bar, na Rua Monte Alegre, 160, Serra. A entrada é gratuita.



AUTO DE NATAL

A Orquestra Ouro Preto apresenta o Auto de Natal no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima (Rua Maestro José Lopes, s/n, Centro), em Nova Lima. A trilha sonora inclui canções como “Jingle bells”, “So this is christmas”, “Boas festas” e “Noite feliz”. O espetáculo tem regência do maestro Rodrigo Toffolo e manipulação e interpretação de bonecos por Glicério Rosário e Deinha Baruqui. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma hora antes da sessão na bilheteria.



SONHO DE LONA

Às 19h30, o Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar - Centro) recebe o espetáculo Sonho de Lona. A apresentação é realizada pelo Origem Instituto e marca o encerramento anual das atividades do projeto. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela Sympla ou na bilheteria com uma hora de antecedência.



CHORO E SAMBA

Formado por músicos experientes da cena mineira, o grupo Orapranóis participa do projeto Choro e Samba Juntos e Misturados com apresentação gratuita ao meio-dia no Mercado Origem Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). O show reúne repertório dedicado ao choro e ao samba e recebe o trombonista Wesley Procópio como convidado.