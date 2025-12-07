Musical sobre Chaplin produzido por Claudia Raia terá nova temporada

O musical “Chaplin”, produzido por Claudia Raia e estrelado por Jarbas Homem de Mello, deve ganhar uma nova temporada em 2027. O espetáculo sobre Charlie Chaplin estreou em 2015 e, desde então, voltou aos palcos do país em outros anos.

Os planos para a próxima temporada incluem ao menos 36 apresentações, das quais 24 em São Paulo e três sessões em cada uma das outras capitais no roteiro: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

O espetáculo é baseado no texto de Christopher Curtis e Thomas Meehan, com adaptação de Miguel Falabella. O musical abrange toda a trajetória de Charlie Chaplin, da infância em Londres ao estrelato, e destaca figuras como a mãe dele, Hannah, o irmão mais velho, Sydney, sua quarta esposa, Oona O’Neill, e o colunista Hedda Hopper.

O musical inclui canções originais, cinco músicas compostas especialmente para a montagem brasileira e projeções de trechos dos principais filmes dirigidos e encenados por Chaplin.