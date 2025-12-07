Assine
Ator Gustavo Vaz destaca o terror humanista da série 'Reencarne'

Parceiro de Taís Araujo na atração do Globoplay diz que seriado propõe debate oportuno sobre a crise que desafia o mundo contemporâneo

PS
Patrick Selvatti
CB
Correio Braziilense
07/12/2025 02:00

Atores Gustavo Vaz, Júlia Reis e Taís Araújo estão lado a lado e olham para a câmera
Gustavo Vaz interpreta Ricardo, pai de Bela (Júlia Reis) e marido de Bárbara (Taís Araujo), na série de terror "Reencarne" crédito: João Miguel Júnior/Globo


O ator, dramaturgo e criador multimídia Gustavo Vaz é um dos destaques de “Reencarne”, a série de terror do Globoplay. Ele faz o papel de Ricardo, companheiro da delegada Bárbara Lopes (Taís Araujo) e pai de Bela (Júlia Reis), homem que se sente confortável na inversão de papéis familiares, cuidando da casa.

O novo caso policial assumido por Bárbara traz experiências perturbadoras que abalam a rotina familiar, tornando cada vez mais tênue a linha entre o sobrenatural e a realidade.

Gustavo Vaz admite que a temática de terror o intrigou, pois o gênero é pouco explorado no audiovisual brasileiro. Isso gerou dúvidas sobre a abordagem a ser adotada na interpretação.

Leia Mais

A larga experiência de 21 anos de carreira foi a chave para a atuação. “O invólucro da obra é o terror, mas o conteúdo, o coração da série, são as relações humanas. A atuação cria identificação, mas é o diálogo entre interpretação e técnica que faz a série alcançar o tom que ela propõe”, defende.

Uma coincidência da vida real intensificou sua conexão com o personagem, pois Gustavo descobriu que se tornaria pai durante a preparação para a série.

“Estava me preparando para viver um personagem profundamente dedicado à paternidade e, ao mesmo tempo, atravessava enorme transformação na vida pessoal. De alguma forma, o Ricardo que aparece na tela é o espelhamento desse momento de descoberta”, conta.

Ator tarimbado

O ator tem currículo considerável no ramo: atuou em “Coisa mais linda” e “Só se for por amor”, produções da Netflix; “Os homens são de Marte...”, no GNT; e “Aruanas”, no Globoplay.

De acordo com ele, o conflito de Ricardo, dividido entre a dedicação familiar e a ausência da parceira consumida pelo trabalho, é reflexo de uma crise social mais ampla, sobretudo da produtividade que nos consome.

“No fundo, o que nos define é quem somos além – e apesar – do trabalho. O desconforto do Ricardo toca num ponto central da nossa época: estamos perdendo tempo de amor, de escuta, de troca, justamente o que dá sentido à experiência humana”, acredita.

“Reencarne” é a segunda parceria de Gustavo Vaz com Taís Araujo. A primeira ocorreu na série “Aruanas”.


“Taís tem uma trajetória linda. Sempre que estou com ela, além de me divertir, aprendo alguma coisa. Trabalhar com a Taís é muito especial, porque cada take é realmente novo, fresco. Ela renova a cena a cada repetição, e isso contagia todo mundo”, elogia.

Além do streaming, Gustavo Vaz tem outro projeto na seara audiovisual. Está filmando “Justino”, sob direção de José Eduardo Belmonte.

“Fiquei muito tempo longe do cinema, então estou felicíssimo de trabalhar com o José Eduardo Belmonte, cineasta que admiro”, afirma.

Fé e política

Interpretando um pastor evangélico que vê a igreja operar como empresa, Gustavo destaca a importância desse debate. “Falar sobre aproximação entre fé e política é urgente. Vivemos a corrosão do pacto republicano que sustenta o Estado laico. Quando uma religião se impõe politicamente sobre uma sociedade múltipla, isso traz danos profundos à democracia”, adverte.

Vaz adianta que o filme “olha para o passado” (décadas de 1980 e 1990) para “iluminar o presente, imaginando futuros em que a fé seja preservada como busca de sentido, e não como ferramenta de manipulação política.”

