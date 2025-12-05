Nova série policial 'Delegado', do Canal Brasil, chegará em 2026
Baseada na visão brasileira das narrativas policiais, a produção procura também mergulhar nas nuances e contrastes sociais do país
O elenco e os diretores de "Delegado", nova série policial do Canal Brasil, falaram ontem pela primeira vez sobre o projeto durante a CCXP (Comic Con Experience) 2025, que será encerrada no domingo (7/12), em São Paulo. Prevista para estrear em 2026, a produção aposta em uma visão brasileira das narrativas policiais, gênero que, segundo a equipe, ainda é pouco explorado na TV nacional.
Os criadores explicaram que o objetivo sempre foi mergulhar nas nuances sociais do país. "A gente queria explorar a precariedade das forças policiais. É um dado muito brasileiro", afirmou o diretor Marcelo Lordello. Ele destacou também os contrastes sociais abordados na trama, como o choque vivido por um jovem policial ao deixar a classe média para trabalhar em uma delegacia na periferia.
Protagonista da série, o ator Johnny Massaro interpreta um delegado recém-concursado que vive entre sua sensibilidade e a dureza da profissão. Ele contou que a preparação passou por conhecer o delegado real que inspirou a história – um ex-bailarino que se tornou chefe de uma delegacia de homicídios em Recife.
"Foi muito emocionante. Ele chorou e eu chorei junto", lembrou o ator. Johnny disse que a conversa o fez refletir sobre a rotina do policial, que "via coisas horríveis" e ainda assim continuava acreditando na humanidade.
O ator afirmou que essas camadas também foram incorporadas ao personagem fictício, que queria ser poeta e acaba se tornando delegado. Segundo ele, a trajetória é marcada por expectativas frustradas e confrontos com a realidade. "Ele chega achando que é uma coisa e na verdade é completamente diferente".
Virgínia Cavendish, que interpreta a mãe do delegado protagonista, destacou que sua personagem vive uma jornada íntima atravessada por família e conflito. (Ana Clara Cottecco)