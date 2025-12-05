Assine
Nova série policial 'Delegado', do Canal Brasil, chegará em 2026

Baseada na visão brasileira das narrativas policiais, a produção procura também mergulhar nas nuances e contrastes sociais do país

Folhapress
Folhapress
Repórter
05/12/2025 02:00

Equipe da série 'Delegado' depois de participar de painel na CCXP 2025, em São Paulo
Equipe da série 'Delegado' depois de participar de painel na CCXP 2025, em São Paulo crédito: Instagram/reprodução

O elenco e os diretores de "Delegado", nova série policial do Canal Brasil, falaram ontem pela primeira vez sobre o projeto durante a CCXP (Comic Con Experience) 2025, que será encerrada no domingo (7/12), em São Paulo. Prevista para estrear em 2026, a produção aposta em uma visão brasileira das narrativas policiais, gênero que, segundo a equipe, ainda é pouco explorado na TV nacional.

Os criadores explicaram que o objetivo sempre foi mergulhar nas nuances sociais do país. "A gente queria explorar a precariedade das forças policiais. É um dado muito brasileiro", afirmou o diretor Marcelo Lordello. Ele destacou também os contrastes sociais abordados na trama, como o choque vivido por um jovem policial ao deixar a classe média para trabalhar em uma delegacia na periferia.

Protagonista da série, o ator Johnny Massaro interpreta um delegado recém-concursado que vive entre sua sensibilidade e a dureza da profissão. Ele contou que a preparação passou por conhecer o delegado real que inspirou a história – um ex-bailarino que se tornou chefe de uma delegacia de homicídios em Recife.


"Foi muito emocionante. Ele chorou e eu chorei junto", lembrou o ator. Johnny disse que a conversa o fez refletir sobre a rotina do policial, que "via coisas horríveis" e ainda assim continuava acreditando na humanidade.

O ator afirmou que essas camadas também foram incorporadas ao personagem fictício, que queria ser poeta e acaba se tornando delegado. Segundo ele, a trajetória é marcada por expectativas frustradas e confrontos com a realidade. "Ele chega achando que é uma coisa e na verdade é completamente diferente".


Virgínia Cavendish, que interpreta a mãe do delegado protagonista, destacou que sua personagem vive uma jornada íntima atravessada por família e conflito. (Ana Clara Cottecco) 

