Flávio Venturini comemora 50 anos de carreira ao lado de 11 convidados



“Minha história” (Biscoito Fino), álbum que comemora os 50 anos de carreira do cantor, compositor e pianista mineiro Flávio Venturini, tem 11 convidados especiais: Djavan, Ivete Sangalo, Jota Quest, Vanessa da Mata, Ana Cañas, Ney Matogrosso, Guilherme Arantes, Frejat, Ritchie, Gloria Groove e Gabi Melim.

“Fui ver um show do Ritchie no Palácio das Artes, em 2024. Chegando lá, me encontrei com o Steve Altit, empresário dele. Nessa conversa, ele me perguntou o que eu estava planejando para a comemoração dos meus 50 anos de carreira”, lembra Venturini.

“Que tal a gente fazer um projeto?”, sugeriu Altit. Flávio gostou da ideia, os dois começaram a trabalhar. A primeira ideia foi regravar “Noites com Sol” (1994), LP de Flávio produzido por Torcuato Mariano. “Álbum importante, com o qual recebi meu primeiro disco de ouro. A coisa foi evoluindo e convidamos o Torcuato para o projeto”, relembra Flávio.

Inicialmente, seriam 13 faixas no disco. “Chegamos a 11, porque não gravamos duas: 'Planeta sonho', com o Roupa Nova, e a minha canção ‘Nos olhos de um cristal azul’, outra de Bach”, lembra Venturini.

A primeira “parceria” com o compositor alemão, “Céu de Santo Amaro”, foi letrada por Flávio e gravada com Caetano Veloso.

A dica para letrar a segunda melodia de Bach veio do maestro João Carlos Martins. “Ele me ligou dizendo que havia outra música de Bach com a mesma métrica, contou que havia gostado muito da minha versão anterior. Fiz a letra, tinha a ideia de gravá-la com ele e uma grande cantora, mas não aconteceu. Onze músicas já está de bom tamanho”, diz Flávio.

Produzido pelo guitarrista Torcuato Mariano, “Minha história” chega nesta sexta (5/12) ao streaming e conta com os músicos Marcelo Mariano (baixo), Sérgio Melo (bateria), Renato Fonseca (teclados) e Marcelo Martins (sax).

FAIXA A FAIXA

Por Flávio Venturini

• “FALTANDO UM PEDAÇO”



De Djavan



“Torcuato Mariano, que é da banda de Djavan e grande amigo, sugeriu gravar uma canção do próprio. Gostei da ideia. Convidei, Djavan topou e gravamos no estúdio dele. É o single que está dando mais retorno de público.”



• “NOITES COM SOL”



De Flávio Venturini e Ronaldo Bastos



“'Noites com Sol' contou com a participação de Vanessa da Mata. Adoro o trabalho dela.”



• “MAIS UMA VEZ”



De Flávio Venturini e Renato Russo



“Gravamos com Frejat esta parceria minha com Renato Russo, música importante na minha história. Certa vez, nós nos encontramos nos estúdios da Odeon. Enquanto eu tocava um tema, Renato veio e pediu para letrá-lo.”



• “TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER”



De Lô e Márcio Borges



“Com ela, homenageio o Clube da Esquina. É uma música pela qual tenho muito carinho, a canção que abriu o primeiro disco ‘Clube da Esquina’. Não conhecia a Ana Cañas pessoalmente, mas admiro e acompanho o trabalho dela, que foi maravilhosa.”

• “PRINCESA”



De Flávio Venturini e Ronaldo Bastos



“Tinha a ideia de trazer artistas novos, por isso ‘Princesa’ foi interpretada pela Gloria Groove.”



• “LINDA JUVENTUDE”



De Flávio Venturini e Márcio Borges



“'Linda juventude' traz o Jota Quest. Queria citar o 14 Bis neste disco. Foi muito legal, porque os meninos do Jota sempre curtiram o 14 Bis, iam aos shows da banda.”



• “ESPANHOLA”



De Flávio Venturini e Guarabyra



Já conhecia a Ivete Sangalo, tinha até cantado com ela e criamos uma amizade. Ela foi muito simpática. Gravamos à distância, mas foi muito legal.”



• “BESAME”



De Flávio Venturini e Murilo Antunes



“Já conhecia o Ney Matogrosso, pois ele havia gravado ‘Planeta Sonho’ em um disco dele. Além disso, curti bastante o Secos & Molhados, além de acompanhar de perto o trabalho do Ney.”



• “NASCENTE”



De Flávio Venturini e Murilo Antunes



“Tenho amizade antiga com o Guilherme Arantes. Adorava o primeiro disco dele, chegamos até a fazer uma pequena turnê juntos. É uma das músicas mais importantes da minha carreira.”



• “TODO AZUL DO MAR”



De Flávio Venturini e Ronaldo Bastos



“Na ideia de gravar com artistas novos, chamamos a Gabi Melim para cantar ‘Todo azul do mar’, talvez o maior sucesso do 14 Bis. Outra canção importante na minha carreira.”



“CRIATURAS DA NOITE”



De Flávio Venturini e Luiz Carlos Sá



“Queria gravar uma música do Terço e Ritchie é muito fã da banda. Foi a minha primeira música de sucesso, que me lançou como compositor. Além disso, é o nome do disco do Terço considerado um clássico do rock progressivo brasileiro.”

Biscoito Fino/reprodução



“MINHA HISTÓRIA”



• Disco de Flávio Venturini

• 11 faixas

• Biscoito Fino

