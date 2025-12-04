Assine
ARTISTAS MINEIROS

De Lima Duarte a Isis Valverde: Estrelas nacionais que nasceram em Minas

O estado é um verdadeiro celeiro de talentos que marcaram a história da teledramaturgia brasileira; relembre a trajetória de grandes artistas mineiros que brilharam nas telas

04/12/2025 16:59

Minas Gerais, além de suas paisagens e culinária, pode ser considerado um celeiro de talentos que marcaram a história da televisão brasileira. Dentre diversos atores nacionais que brilharam nas telas da TV, vários deles tiveram suas raízes no estado, e consolidaram carreiras de sucesso e conquistaram o público com personagens inesquecíveis.

Talentos da capital e do interior

De Belo Horizonte, vieram atrizes que se tornaram protagonistas de sua geração. Débora Falabella interpretou Nina em “Avenida Brasil”, um dos maiores sucessos da Globo. Da mesma cidade, Letícia Sabatella construiu uma carreira sólida com papéis marcantes desde sua estreia, em “O Dono do Mundo”.

O interior do estado também revelou grandes estrelas. Isis Valverde, natural de Aiuruoca, conquistou o público com seu carisma em papéis de destaque, como a Ritinha de “A Força do Querer” e a Suelen de “Avenida Brasil”.

Um dos maiores nomes da teledramaturgia, Lima Duarte, nasceu em Sacramento. Com uma carreira que atravessa décadas, ele deu vida a personagens icônicos, como o Zeca Diabo de “O Bem-Amado” e o Sasá Mutema de “O Salvador da Pátria”.

A versatilidade é outra marca dos artistas mineiros. O ator Daniel de Oliveira, também de Belo Horizonte, é um exemplo disso. Transitando com facilidade entre a televisão e o cinema, o artista é reconhecido por sua capacidade de interpretar personagens complexos e cativantes, como na minissérie “Nada Será Como Antes”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

