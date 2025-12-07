Assine
LUTO

Morre cantor Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó

Cantor morreu em um acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e uma van, na tarde deste domingo (7/12), na BR-116

07/12/2025 21:06

Mauri Lima tinha 55 anos
Mauri Lima tinha 55 anos crédito: Instagram/Reprodução

O cantor sertanejo Mauri Lima, de 55 anos, irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu em acidente na tarde deste domingo (7/12). O artista fazia dupla com Maurício, seu outro irmão, há 35 anos. A informação foi confirmada em nota pela assessoria de Chitãozinho e Xororó.

"O fato é muito recente, e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor", disse a nota.

O acidente aconteceu no KM 372,7 da BR-116/SP, em Miracatu, no sentido São Paulo, por volta das 14h. A colisão envolveu um caminhão, uma caminhonete e uma van. Uma pessoa teve ferimentos leves, e cinco ficaram feridas de forma moderada. Também houve duas mortes - uma delas foi a de Mauri. Equipes da concessionária Arteris e da Polícia Rodoviária Federal participaram do atendimento.

A faixa direita e o acostamento da rodovia foram interditados. O congestionamento no trecho totalizou 17 quilômetros.

