Vídeo: filme sobre Bolsonaro recria facada em Juiz de Fora

A história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será tema de uma produção internacional chamada “Dark Horse”, ou “O Azarão” na versão brasileira. Nesta semana, vieram à tona as primeiras imagens do filme, que vinha sendo produzido sob sigilo.

Bolsonaro é interpretado pelo ator estadunidense Jim Caviezel - que representou Jesus em “A Paixão de Cristo”. A direção do filme é de Cyrus Nowrasteh, e o roteiro é do deputado federal Mário Frias (PL-SP), ex-estrela da novela Malhação.

A trama central aborda o atentado sofrido pelo ex-presidente em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, em 6 de setembro de 2018. Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo enquanto era carregado em meio a uma multidão.

Uma das imagens vazadas do filme mostra a recriação do atentado. Vestindo uma camiseta com os dizeres “Meu partido é o Brasil”, Caviezel aparece sendo carregado após o golpe.

Outro vídeo mostra a caracterização do protagonista, com corte de cabelo semelhante ao usado por Bolsonaro.

As gravações da obra foram feitas entre outubro e novembro de 2025 em São Paulo (SP). A produção enfrenta acusações de agressões e más condições de trabalho.

Pelas redes sociais, bolsonaristas se empolgam e aguardam com ansiedade o lançamento de “Dark Horse”.

Carlos e Eduardo Bolsonaro enviaram mensagens de agradecimento ao protagonista, Jim Caviezel. “Grande honra, porque ele representa mais do que um grande ator, grande homem”, escreveu o deputado federal.

