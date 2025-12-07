Assine
INFECÇÃO

Elton John afirma que não consegue enxergar "mais nada"

Cantor britânico teve danos oculares graves após contrair infecção, em 2024

Folhapress
07/12/2025 11:29

Elton John revela dor depois de perder a visão
Elton John revela dor depois de perder a visão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elton John diz que a perda parcial de visão que teve após contrair uma infecção se agravou tanto que, atualmente, ele não consegue ver mais nada.

"Foi algo devastador", disse ele, em entrevista à revista Variety. "Como perdi a visão do olho direito e o esquerdo não está bem, os últimos 15 meses têm sido um desafio para mim, porque não consigo ver nada."

O cantor, no entanto, tem esperança de um dia recuperar a visão. "Apenas preciso ter paciência e esperar que um dia a ciência me ajude com isso. Quando me ajudarem, ficarei bem."

Elton John teve perda grave de visão após contrair uma infecção ocular em julho de 2024. Ele perdeu totalmente a visão do olho direito e parcialmente a do olho esquerdo.

Em abril deste ano, o artista já havia falado sobre as dificuldades que tem enfrentado desde que contraiu a infecção. "Não consigo ler. Não consigo ver meus filhos jogando rugby e futebol. Eram coisas que eu costumava curtir muito. Tem sido estressante e angustiante."

Apesar dos problemas, o artista continua na ativa. Em setembro de 2026, ele desembarca no Brasil para se apresentar no palco mundo no Rock in Rio.

