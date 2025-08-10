Flipar
Veja famosos que, assim como Elton John, não tomam bebidas alcoólicas
O artista optou por abandonar o consumo de bebidas alcoólicas ainda nos anos 1990 e, desde então, segundo ele, continua sem beber. Foto: Reprodução instagram
Durante uma conversa sobre sua época de excessos, ele comentou que a decisão surgiu depois de passar por momentos complicados: "Perdi a humanidade por conta do abuso de drogas e álcool". Foto: wikimedia commons Georges Biard
Assim como ele, outras personalidades do mundo artístico já disseram publicamente que não tomam bebidas alcoólicas ou porque não gostam ou porque decidiram parar de tomar, por motivos variados. Veja quem são e por que tomaram essa atitude. Foto: montagem / reprodução / divulgação
GISELE BÜNDCHEN - A renomada modelo brasileira teve bebê recentemente, mas mesmo antes da gestação, já tinha avisado que não consumia mais bebidas alcoólicas, nem mesmo em ocasiões sociais. Foto: Reprodução Instagram
“Logo depois de completar 40 anos, na verdade, senti uma grande diferença entre quando bebia uma taça de vinho e quando não bebia uma taça de vinho”, disse Gisele, acrescentando que, ao parar de beber, ficou mais consciente e menos ansiosa. Foto: reprodução instagram
JENNIFER LOPEZ: A atriz já declarou publicamente que não consome bebidas alcoólicas. A razão? Ela acredita que qualquer volume de álcool seja prejudicial para sua pele. Foto: reprodução instagram
Quando a artista, que lutou contra o alcoolismo, aceitou ser a embaixadora de uma marca de bebidas, provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Foto: reprodução instagram
JORGE ARAGÃO: O sambista já revelou que gosta de compor bebendo água e leite. Aliás, o veterano assegura que nunca experimentou bebidas alcoólicas. Foto: Revela Web - Flickr
Em uma entrevista recente ao jornal "Extra," AragÃ£o afirmou que, ao longo da vida toda, nunca abriu uma cerveja. â??FaÃ§o festa com Coca-Cola, Toddynho.. AtÃ© com mingau de aveiaâ?. Foto: divulgaÃ§Ã£o / vivo rio
ALCIONE: Outra sambista que optou por nÃ£o ingerir bebidas alcoÃ³licas Ã© a â??Marromâ?, Alcione. "NÃ£o bebo, nÃ£o. Sou uma sambista Ã s avessas", jÃ¡ declarou. Foto: Levi Bianco - Flickr
Segundo ela, apesar da “voz de bar”, ela nunca afogou as mágoas num copo de bebida. “Quando chorei, foi em casa, tomando leite ou guaraná", brincou. Foto: divulgação / Marcos Hermes
L7NNON: O rapper carioca não só não consome bebidas alcoólicas como também não fuma cigarros. Foto: divulgação
Durante uma entrevista para um podcast, ele disse: “Acredito que vá conseguir viver sem isso. Mas não sou ninguém para julgar quem faz". Foto: divulgação
CHRIS MARTIN: O vocalista do Coldplay compartilhou que o consumo de bebidas alcoólicas lhe causava sentimentos negativos. Foto: reprodução instagram
Além de dizer que ficava deprimido quando bebia, o artista revelou que já não ingere álcool desde a juventude. Foto: reprodução instagram
BÁRBARA BORGES: Certa vez, a atriz compartilhou abertamente sua luta contra o alcoolismo. Em uma entrevista ao "Gshow," ela abordou o assunto e disse “estar num processo de cura”. Foto: reprodução instagram
“Eu não posso jamais e nem quero levantar uma bandeira e fazer o papel da salvadora", afirmou a atriz, ressaltando, porém, que para ela o melhor é não beber. Foto: Reprodução/@barbaraborgesoficial
BRAD PITT: Além de já ter admitido não ser fã de banho, o astro de Hollywood já comentou algumas vezes sobre suas lutas contra o vício em álcool no passado. Foto: Reprodução / Instagram
"Eu levei as coisas o mais longe que pude, então cancelei meu privilégio de beber", disse, em entrevista ao USA Today. Foto: reprodução / instagram
ROBERT DOWNEY JR.: Outro astro americano que largou o vício da bebida foi Robert Downey Jr. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
O ator sofreu por um bom tempo com bebidas e drogas, mas já revelou que se comprometeu com a sobriedade antes mesmo de viver o Homem de Ferro nas telonas. Foto: reprodução instagram
BRADLEY COOPER - Apesar de ter feito “Se Beber, Não Case!”, o ator revelou que na vida real não é adepto das ressacas. Foto: Divulgação
"Se eu continuasse [bebendo], realmente sabotaria minha vida inteira", afirmou o astro, ao dizer que largou o álcool aos 29 anos de idade. Foto: reprodução / sniper americano