Álbum '92BPM convida' será lançado neste domingo (7/12), no Sesc Palladium



O álbum “92BPM”, lançado em 2024 com 12 faixas reunindo diferentes gerações do rap de BH, ganhou segundo volume, “92BPM convida” (Kemet Produções). Nele, MCs participantes do disco de estreia fazem dobradinha com nomes importantes da cena do hip-hop da capital.

O show de lançamento será realizado neste domingo (7/12), às 18h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com entrada franca.

“Será o momento da celebração, quando a gente põe em prática tudo o que foi construído ao longo dos meses de elaboração desse álbum. Isso é de grande importância, porque alguns artistas estavam distantes dos palcos. Evidenciar esses talentos, levar o show ao público é comemorar a caminhada do rap mineiro”, afirma Totty Soraia, produtora artística do projeto 92 BPM.

Participam do álbum PDR Valentim, Nil Rec, Destro Ocelli, Pedro DDG, Neghaum, Tio Caco, Paula Ituassu, Ohana, Ndpcon, Bob, Dmoro, Dozi Bala, Monge, BPO, DJ B8, DJ Reinaldo Café, Talita Silva, BIG Gill, Shabê Furtado, Dokttor Bhu, P. Drão, Sem Meia Verdade, Ed-mun e Zulu.

Preto C., produtor dos dois álbuns, explica que o projeto traz reflexões sobre espírito clássico do hip-hop, por meio do boombap. “Esse subgênero do rap foi, e é, fundamental no processo de popularização do estilo mundo afora”, afirma.

De acordo com ele, o segundo álbum promove o encontro de gerações de MCs de BH. “O disco traduz muito da história do nosso rap, trazendo novamente protagonismo a artistas que estavam distantes dos estúdios de gravação de Belo Horizonte”, afirma Preto C.





FAIXA A FAIXA



• Talita convida Big Gill



Cantora e compositora do Jardim Teresópolis, em Betim, Talita adota a estética afrofuturista e tem influência do R&B. Big Gill é cantor e compositor que passou por rock, R&B e soul. Vocalista da banda Oh Trem Blues, segue a vertente do blues do gueto. Ele também faz parte do coletivo A Margem.

O afrofuturismo de Talita faz parte do álbum '92 BPM convida' Instagram Talita Silva/@Mathmexe



• Neghaun convida Tio Caco



Experiente MC belo-horizontino, Neghaun fez parte do grupo Kontrast em 1999. Lançou em 2017 o primeiro disco solo, “Outro efeito”. Tio Caco iniciou a carreira em 2002, no extinto grupo de rap Resumo Periférico. Hoje, o rapper e compositor da Zona Norte de BH se dedica à carreira solo.



• Destro convida Pedro DDG



Destro iniciou sua trajetória no grafite em 2002, vinculado à cena hip-hop da Região Noroeste. Em 2006, adotou o rap e em 2007 já chamava a atenção no Duelo de MCs. Pertence à primeira geração do Duelo. O rapper itabirano Pedro DDG se destacou em batalhas de freestyle no Vale do Aço. Em Belo Horizonte, fez parte do Duelo de MCs.



• Ndpcon convida Bob Nmds



O multiartista Ndpcon faz experimentações com figurino, direção de arte e cenografia no teatro. Seu rap aborda temas sociais e espiritualidade. Criado na Pedreira Prado Lopes, Bob Nmds é compositor, percussionista e cofundador dos coletivos Rupestre Crew e Rima Viva Hip Hop Crew. Seu trabalho tem conexões com o candomblé.

Monge é um dos criadores do coletivo Família de Rua Edivaldu Neto/divulgação



• Monge convida BPO



MC da Região Noroeste de BH, Monge é produtor e participou dos grupos Saga Contínua e A Corte. É um dos fundadores do coletivo Família de Rua, que coordena o Duelo de MCs. Nascido em Ribeirão das Neves, BPO é rapper, arte-educador e produtor cultural. Suas letras trazem contundente crítica social.





• Shabê convida Dokttor Bhu



Shabê Furtado estreou como dançarino no grupo Caçadores de Estilo. No fim dos anos 1990, fez o primeiro trabalho como MC, lançando o CD “Shabê e Maurô”. Em 2006, uniu-se a Dokttor Bhu, fundador do grupo Divisão de Apoio. A dupla Dokttor Bhu e Shabê lançou o álbum “Conglomano”. Em carreira solo, Shabê lançou “Visão monocular”. Em 1996, Dokttor Bhu gravou seu primeiro disco com o grupo Divisão de Apoio.

Dokttor Bhu e Shabê são parceiros no hip-hop há 20 anos Marco Aurelio Prates/divulgação





• Flávia Tangrins convida Radical Tee



Flávia Tangrins, do Morro das Pedras, é atuante no hip-hop desde 2017. Figura pioneira do hip-hop de Belo Horizonte, Radical Tee integrou o grupo Retrato Radical, com trabalho que traz influência dos bailes black das décadas de 1980 e 1990.



• P. Drão convida Sem Meia Verdade



P. Drão fez rap até 2016 e retorna a convite do 92 BPM. Além de MC, é pioneiro na produção de clipes independentes da periferia, com trabalho focado no rap e no funk. Sem Meia Verdade começou a carreira no grafite em 1999. Na área do rap, gravou o CD “Pregando no inferno” em 1995. Outra criação é o selo NOSPEGAEFAZ. O grupo Sem Meia Verdade reúne THL, RUD, DJ Burê, Jonny Black e a rapper Mya Marques.



• PDR convida Nil Rec



PDR Valentim é MC, artista visual, produtor cultural, jornalista e curador. No coletivo Família de Rua, organiza o Duelo de MCs e o Duelo de MCs Nacional. Como artista da música, fundou e integrou o grupo Rima Sambada. Também foi MC de batalhas de improviso. Nil Rec, da Região Noroeste, é MC desde 2005. Em 2012, em parceria com o produtor Coyote Beatz, lançou seu disco de estreia, “Convertendo o pensamento em áudio”.

PDR Valentim coordena o Duelo de MCs Nacional, que traz anualmente rappers de todo o Brasil a Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



• Paula Ituassu convida Ohana



Paula Ituassu, da Região Leste, é pioneira do freestyle feminino na capital mineira. Com influência tropicalista, atualmente apresenta o trabalho solo “De duas, uma”. Ao lado de Bárbara Sweet, criou o projeto H2GRRLS, com ações 100% femininas. Ohana estreou em 2008, com influências do samba, neo soul, MPB e funk. Em 2021, contribuiu para a trilha sonora do filme “Marte Um” com a música “Azul”. Gravou com a banda Julgamento e Sérgio Pererê.

'Azul', canção de Ohana, faz parte da trilha sonora do filme 'Marte Um' Facebook/reprodução





• Ed-Mun convida Luciano Zulu



Atuante desde a década de 1990, Ed-Mun participou do grupo Nossart e depois formou a dupla E2 com Eazy. Grafiteiro respeitado, tem trabalhos expostos no país e no exterior. Irmão do cantor e compositor Sergio Pererê, Luciano Zulu é percussionista, fez parte da banda Gueto Sound e do grupo Karô-Ka.





• Dmorô convida Dozi Bala



Ligado ao hip-hop desde 1995, Dmorô criou o grupo Saga Continua com Monge e Tocha, nos anos 2000. Participou do coletivo A Conspiração Subterrânea Crew, responsável por trazer de volta as rodas de freestyle ao centro de BH, e Spin Force Crew. Dozi Bala chegou ao hip-hop em 2010 por meio da dança e integrou o grupo de break Quinto Resgate. No rap, formou grupo com Bosc e Mac Julia. Bala se destacou em batalhas de freestyle de Belo Horizonte.



