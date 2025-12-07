Lauana Prado e Bruna Lipiani defendem o 'feminejo' em festival no Mineirão

A cantora goiana Lauana Prado, de 36 anos, e a mineira Bruna Lipiani, de 26, representam duas gerações do “feminejo” no festival que vai reunir neste domingo (7/12), na Esplanada do Mineirão, Zezé Di Camargo, Natanzinho Lima, Murilo Huff e Panda.

É cantando o amor, a superação, e o empoderamento – à sua maneira – que a mulher responde ao machismo do universo sertanejo. Marília Mendonça (1995-2021) que o diga. E Lauana Prado também.

Com o álbum autoral “Transcende”, a goiana foi a única mulher no Top 10 deste ano dos discos mais ouvidos no país no Spotify, somando 517 milhões de streams.

“O gênero sertanejo é muito machista, predominantemente masculino, mas representa o Brasil. A gente o entende como retrato do país. O retrato da cultura, do movimento social, do quanto a cultura sertaneja é presente na vida de todo mundo, de norte a sul”, afirma Lauana Prado.

Inezita Barroso

Ao comentar a presença da mulher na música sertaneja, a estrela goiana cita a cantora, compositora e pesquisadora Inezita Barroso (1925-2015) como um dos nomes femininos “que fizeram diferença na pavimentação do caminho para chegarmos à realidade de mulheres protagonizando a linha de frente do gênero.”

Lauana aponta conquistas femininas em todos os setores da sociedade. “A mulher tem se mostrado capaz, competente e merecedora de estar ali”, observa. “E, no caso da música sertaneja, o público feminino ajuda bastante”, comenta.

“O sentimento das meninas é também um retrato das pessoas que consomem música sertaneja”, diz, referindo-se às colegas de profissão. “A tendência é chegarmos ao lugar de igualdade”, prevê.

Ao comentar sua presença no Top 10 do Spotify, Lauana diz que isso faz parte de um contexto mais amplo. “Estamos falando do movimento representado por mim ali, mas que já é muito presente. Se olharmos os 200 artistas mais jovens do Spotify, veremos muitas mulheres. O fato de ser a única entre os 10 mais ouvidos resulta de um trabalho de 18 anos, com muita vontade de trazer álbuns e projetos cada vez melhores.”

A capital mineira foi o palco da gravação do álbum “Raiz Belo Horizonte” (2025), sucesso de Lauana. “Minas tem importância grande na minha carreira, pois minha mãe é mineira. A gente compartilha a mesma cultura, os mesmos princípios sociais e história. Amo Minas Gerais, sobretudo sua cultura e a culinária”, diz.



Bruna Lipiani, nova geração feminina do sertanejo, aposta no apelo das redes sociais para divulgar sua música Facebook/reprodução



A jovem cantora Bruna Lipiani, que iniciou a carreira em BH, vê melhora significativa no panorama para a mulher no sertanejo, mas afirma que ainda falta espaço para elas.

“Exemplo disso é a Festa do Peão de Barretos. Este ano, apenas duas ou três cantoras se apresentaram lá”, afirma. É fato. No maior evento sertanejo do país, o elenco feminino reuniu Ana Castela, Maria Cecília (da dupla com Rodolfo), Valéria Barros e Maiara & Maraísa em meio a mais de 20 atrações masculinas.

“Porém, estamos em um caminho muito bom, pois Ana Castela tem a frente, Maiara e Maraisa conquistaram seu lugar e Lauana Prado ocupa seu espaço, embora ainda faltem oportunidades”, afirma Bruna Lipiani.

A internet é aliada da jovem sertaneja mineira. No início deste ano, ela postou vídeo cantando no bar em BH, com boa repercussão. Depois, postou outro, que viralizou.

“Foram chegando milhões de visualizações, curtidas e comentários. A partir dali, as pessoas quiseram acompanhar a minha rotina. Passamos a postar de forma mais assídua, conquistando mais de cinco milhões de seguidores na internet”, comemora.



FESTIVAL BRASIL SERTANEJO



Neste domingo (7/12), a partir das 14h, na Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, São Luiz). Com Zezé Di Camargo, Lauana Prado, Natanzinho Lima, Murilo Huff, Panda e Bruna Lipiani. Ingressos: R$ 150 (lote 2, meia), R$ 170 (frontstage, lote 2, inteira social), R$ 340 (camarote open bar, lote 4), R$ 410 (Espaço Raro, open bar, lote 2) e R$ 490 (camarote Black open bar, lote 1). Ingressos no site www.nenety.com.br