Veja fotos da final do Duelo de MCs Nacional 2025, em Belo Horizonte
O Viaduto Santa Tereza foi palco, mais uma vez, da fase final do Duelo de MCs Nacional, reafirmando a capital mineira como epicentro do hip-hop
Edição 2025 do Duelo de MCs Nacional teve o baiano Japa como vencedor; a vice ficou com o paulista Barretos Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
