Atom mantém a vibe do Pink Floyd, neste domingo (7/12), no Be Fly Fall

Homenagear os 50 anos do álbum “Wish you were here” é o propósito da banda Atom Pink Floyd, que se apresenta neste domingo (7/12) à noite, no BeFly Hall. O repertório, porém, não se limitará ao disco do grupo de rock progressivo gravado em 1975 no estúdio Abbey Road, em Londres.



“Time”, “Comfortably numb”, “Another brick in the wall” e “Money” estão garantidas. O grupo reúne Helinho Guimarães (vocal, violão, guitarra e direção executiva), Pedro Estrela (piano, teclados e synths), Paulo Victor (bateria), Renato Valente (baixo), Rodrigo D'Angelo (vocal, violão e guitarra), Fabiano Zan (sax), Pedro Estrela (piano, teclados e synths), Mariana Roque, Thaís Coimbra e Raquel Carneiro (backing vocals).

Helinho Guimarães revela que o espetáculo comemora também os 10 anos do primeiro show de seu grupo em BH.

“Vamos apresentar o álbum na íntegra, que tem 40 minutos. Porém, o show terá 150 minutos. Queremos percorrer a trajetória do Pink Floyd do começo até o final.”

O repertório é quase um problema para a banda, ele admite. “As músicas são muito grandes. Há pelo menos 15 que se não tocarmos, alguém vai achar ruim. Então, fazemos as 15 e umas cinco do lado B, que a gente vai trocando a cada ano. Tem de ser assim, porque, caso contrário, o show fica muito grande.” Para se ter uma ideia do que Helinho está falando, “Echoes”, sozinha, soma 23 minutos.

O público entra totalmente no clima, revela o cantor. “Aquelas músicas marcaram algum momento da vida do público que está ali. A galera viaja nas canções. A gente olha para a plateia e vê várias pessoas em outro lugar”, conta.

No palco, a banda se concentra em tocar, sem muita conversa com o público. “Tentamos ao máximo não quebrar a vibe. É muito legal ver a força que isso tem.”

Para Helinho, esse tipo de curtição não se repete com as novas gerações. “Talvez isso aconteça com joguinhos ou Instagram, mas sem aquela conexão. A gente vê a galera no show voltando para a adolescência. Vão o avô, o pai e o filho ver a gente, talvez pelo fato de Pink Floyd ser atemporal”, diz.

Atmosfera

A banda dá atenção especial para a combinação de música e luzes. “A atmosfera Pink Floyd é muito importante. Eles sempre tiveram um componente visual forte”, observa Helinho.

Momento especial sempre ocorre durante a execução de “The great gig in the sky”. “As três vocalistas cantam e a galera pira. Percebo isso desde o nosso primeiro show, em 2015”, conta, reforçando que no BeFly Hall será possível lançar mão do laser, com imagens e música sincronizadas.

“No teatro, você não consegue e nem pode usar tudo isso, porém no BeFly Hall sim. O conjunto audiovisual será muito especial neste show”, garante.

“WISH YOU WERE HERE: 50 ANOS”



Com a banda Atom Pink Floyd. Neste domingo (7/12), às 19h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Inteira: R$ 130 (arquibancada), R$ 230 (cadeira setor 2) e R$ 270 (mesa). Meia-entrada na forma da lei. Vendas na bilheteria e na plataforma Sympla.