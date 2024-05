Elton John explica porque odeia ser fotografado

Elton John, um dos grandes nomes da história da música mundial, tem uma posição controversa quando o assunto é foto.



O lendário pianista e cantor britânico, hoje com 77 anos, tem um enorme apreço por fotos mas detesta ser fotografado.



"Eu nunca me colocaria na parede (em casa), não obrigado", disse o dono de clássicos como Your Song, Candle In The Wind e Goodbye Yellow Brick Road à BBC.



"É extraordinário que eu colecione fotografias porque não gosto de ser fotografado. Acho isso muito doloroso", complementou Elton John.



A nova exibição fotográfica, intitulada Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection acontecerá no V&A a partir do próximo sábado (18) e ficará até o dia 5 de janeiro de 2025 na capital britânica.



Sobre a coleção de fotos, Elton John explica: "Muitos deles eu não vi pendurados corretamente ou pendurados. E então, andando por eles, eles foram pendurados tão lindamente e com as diferentes seções e cores das paredes. Eu não poderia estar mais feliz".



A exposição apresentará uma gama enorme de fotos, que inclui momentos históricos como a luta pelos direitos civis, a crise da AIDS e os ataques de 11 de setembro.



"Vivemos em uma época em que as pessoas parecem querer reescrever a história e negar a verdade. Acho que quando as coisas são capturadas fotograficamente, é irrevogável. Realmente as fixa no tempo", disse David Furnish, marido de Elton John.