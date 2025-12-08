Veja onde assistir a 'O Agente Secreto' e a outros filmes indicados ao Globo de Ouro 2026
Longa brasileiro concorre em três categorias, inclusive a de melhor ator para Wagner Moura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globo de Ouro anunciou nesta segunda-feira (8) os indicados à sua 83ª edição. O brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre nas categorias melhor filme de drama e melhor filme em língua estrangeira. O protagonista, Wagner Moura, recebeu indicação de melhor ator em filme de drama.
A lista de indicados inclui ainda longas como "Bugonia", "Foi Apenas um Acidente" e "Wicked: Parte 2". Alguns títulos estão nos cinemas, outros já estão no streaming.
A cerimômia está marcada para o dia 11 de janeiro. Até lá, dá tempo de assistir aos filmes que competem por um prêmio. Veja, a seguir, onde assistir aos títulos indicados.
O AGENTE SECRETO
No Brasil de 1977, Armando (Wagner Moura) se junta a um grupo de refugiados no Recife após ser ameaçado de morte por um empresário ligado ao governo. Com outra identidade, ele busca respostas do seu passado e luta para sobreviver.
O longa brasileiro está em cartaz nos cinemas desde 6 de novembro. No Globo de Ouro, concorre nas categorias melhor filme de drama, melhor filme em língua estrangeira e melhor ator de drama (Wagner Moura).
AVATAR: FOGO E CINZAS
Terceiro filme da franquia, o longa de James Cameron mostra Jake Sully e Neytiri enfrentando o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo composta por guerreiros que controlam o fogo.
No Globo de Ouro, concorre nas categorias melhor filme blockbuster e melhor canção original com "Dream as One". O longa estreia em 18 de dezembro nos cinemas brasileiros.
UMA BATALHA APÓS A OUTRA
A trama segue Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), ex-integrante de um grupo revolucionário, vive uma vida fracassada. Longe da guerrilha há 16 anos, precisa retomar os seus contatos para salvar a filha, que foi sequestrada.
O filme dirigido por Paul Thomas Anderson foi indicado ao Globo de Ouro de melhor comédia/musical, melhor ator de comédia/musical (Leonardo DiCaprio), melhor atriz de comédia/musical (Chase Infiniti), melhor atriz coadjuvante (Teyana Taylor), melhor diretor, melhor roteiro, melhor trilha sonora. Na categoria melhor ator coadjuvante, recebeu duas indicações: para Benicio del Toro e para Sean Penn.
O longa está disponível para aluguel no Prime Video.
BUGONIA
A trama acompanha ima CEO de uma grande empresa (Emma Stone) que é sequestrada por dois jovens obcecados por teorias da conspiração. Eles acreditam que a executiva é uma alienígena da raça dos andromedanos, que têm o plano de destruir o planeta Terra.
O filme compete nas categorias melhor atriz de comédia/musical (Emma Stone), melhor ator de comédia/musical (Jesse Plemons) e melhor filme de comédia/musical. Está em cartaz nos cinemas.
F1: O FILME
Estrelado por Brad Pitt, compete pelo Globo de Ouro de melhor filme blockbuster e melhor trilha sonora.
No longa, o lendário piloto Sonny Hayes sai da aposentadoria para ajudar uma equipe de Fórmula 1 a sair de uma crise. Uma das funções do veterano é ser mentor de um jovem promissor. Participam da gravação pilotos da vida real como Lewis Hamilton e Max Verstappen.
O filme já saiu dos cinemas, mas chega nesta sexta (12) ao streaming Apple TV. Também pode ser alugado no Prime Video.
FRANKENSTEIN
O longa dirigido por Guillermo del Toro compete nas categorias melhor filme de drama, melhor ator de drama (Oscar Isaac), melhor ator coadjuvante (Jacob Elordi), melhor diretor e melhor trilha sonora.
A trama acompanha Victor Frankenstein (Oscar Isaac), cientista brilhante e egocêntrico que cria um monstro (Jacob Elordi). Suas ambições científicas desencadeiam tragédias tanto para o criador quanto para sua obra, que agora busca vingança após se sentir rejeitada.
O filme está disponível na Netflix e ainda tem poucas sessões no Cine Belas Artes, em São Paulo.
FOI APENAS UM ACIDENTE
O filme foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025. Acompanha um grupo de ex-prisioneiros políticos do Irã. Um deles é o mecânico Vahid, que sequestra um homem que acredita ser o seu torturador na prisão. Determinado a buscar vingança, ele tem apenas uma pista para confirmar a identidade do algoz: o som distintivo de sua perna protética. Vahid, então, procura a ajuda de um grupo de outras vítimas libertas para ter certeza do que fazer.
Jafar Panahi concorre na categoria de melhor diretor do Globo de Ouro 2026. O longa ainda compete pelo prêmio de melhor roteiro, melhor filme de drama e melhor filme em língua estrangeira. Está cartaz nos cinemas.
GUERREIRAS DO K-POP
Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, o longa acompanha o trio feminino Huntr/x, que combina suas carreiras como estrelas do k-pop com a missão de caçar demônios. O grupo entra em atrito com os Saja Boys, uma boy band demoníaca que busca roubar a atenção dos fãs das heroínas.
O longa está disponível na Netflix. Compete pelos prêmios de melhor filme blockbuster, melhor filme de animação e melhor canção original por "Golden".
PECADORES
Está disponível no streming HBO Max e sob aluguel no Prime Video. No longa, Michael B. Jordan interpreta dois irmãos gêmeos. Eles tentam deixar as suas vidas conturbadas para trás e voltam para sua cidade natal em busca de um recomeço, mas encontram um mal ainda maior à espera.
O filme compete nas categorias melhor filme blockbuster, melhor filme de drama, melhor ator de drama (Michael B. Jordan), melhor diretor (Ryan Coogler), melhor roteiro, melhor trilha sonora e melhor canção original por "I Lied to You".
WICKED: PARTE 2
A continuação da história mostra a Bruxa Má do Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo), determinada a revelar a verdadeira face do Mágico. Enquanto isso, Glinda (Ariana Grande) é celebrada em todo o reino como símbolo de luz e bondade. Quando uma revolta popular coloca Oz em chamas, as antigas amigas precisam escolher entre o poder e a força da verdade.
O longa está nos cinemas. Compete ao prêmio de melhor filme blockbuster, melhor atriz de comédia/musical (Cynthia Erivo) e melhor atriz coadjuvante (Ariana Grande). O longa também recebeu duas indicações na categoria melhor canção original com as músicas "No Place Like Home" e "The Girl in the Bubble".
ZOOTOPIA 2
O segundo filme da franquia acompanha a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde em mais um desafio na cidade dos animais. Com a chegada de Gary, o misterioso e venenoso réptil, a amizade da dupla é colocada à prova.
No Globo de Ouro, concorre ao prêmio de melhor filme blockbuster e melhor filme de animação. O longa está em cartaz nos cinemas.