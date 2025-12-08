Quem era Vitor Dumont, ator de 25 anos que morreu em espetáculo em SP
Ator desmaiou em cima do palco e, inicialmente, os colegas da peça e a produção acreditaram que era algum improviso
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira morreu na noite de sábado, após sofrer um mal súbito na estreia do espetáculo "Alladin", no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco (SP).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Vitor começou a carreira no teatro aos 10 anos. Era apaixonado por musicais e já tinha atuado em produções como "Footloose" e "Quebra-Nozes".
Em "Alladin", interpretava o Gênio, um de seus papéis mais importantes até então. Após a morte do ator, o espetáculo foi cancelado. O Studio Clayds Zwing disse estar fornecendo "todo o suporte necessário" à família dele.
Leia Mais
Em paralelo à carreira artística, era relações-públicas da Cia Brasileira de Teatro Musical (CiaBTM). Ele trabalha na área de comunicação, gestão de projetos e produção executiva.
O coreógrafo Francisco Ribeiro contou que Vitor desmaiou em cima do palco e, inicialmente, os atores e a produção acreditaram que era algum improviso. No entanto, perceberam algo diferente pelo chiado no microfone. O Samu tentou reanimá-lo por uma hora, sem sucesso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O velório ocorre hoje, no Cemitério Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela, em São Paulo. O corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira.