Quem era Vitor Dumont, ator de 25 anos que morreu em espetáculo em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira morreu na noite de sábado, após sofrer um mal súbito na estreia do espetáculo "Alladin", no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco (SP).



Vitor começou a carreira no teatro aos 10 anos. Era apaixonado por musicais e já tinha atuado em produções como "Footloose" e "Quebra-Nozes".



Em "Alladin", interpretava o Gênio, um de seus papéis mais importantes até então. Após a morte do ator, o espetáculo foi cancelado. O Studio Clayds Zwing disse estar fornecendo "todo o suporte necessário" à família dele.



Em paralelo à carreira artística, era relações-públicas da Cia Brasileira de Teatro Musical (CiaBTM). Ele trabalha na área de comunicação, gestão de projetos e produção executiva.



O coreógrafo Francisco Ribeiro contou que Vitor desmaiou em cima do palco e, inicialmente, os atores e a produção acreditaram que era algum improviso. No entanto, perceberam algo diferente pelo chiado no microfone. O Samu tentou reanimá-lo por uma hora, sem sucesso.

O velório ocorre hoje, no Cemitério Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela, em São Paulo. O corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira.