Entretenimento
O Teatro de Londres e outros que se destacam pelo mundo
Ele foi totalmente restaurado e reinaugurado em 1997 pela então Rainha Elizabeth II, mas suas história vem de séculos atrás. Conheça mais sobre esse lugar histórico! Foto: wikimedia commons Rudi Winter
Construção e Ascensão: Entre 1597 e 1599, o Globe original foi erguido no sul de Londres, sob a iniciativa do ator Richard Burbage. Foto: wikimedia commons/domínio público
William Shakespeare, além de dramaturgo, era um dos acionistas da companhia teatral que utilizava o espaço. Foto: wikimedia commons/domínio público
Com o tempo, o Globe se tornou palco de algumas das peças mais célebres de Shakespeare, incluindo "Hamlet", "Macbeth", "Romeu e Julieta" e "Othello". Foto: wikimedia commons/domínio público
O teatro era conhecido por sua estrutura circular de madeira, com um palco aberto e um telhado de palha. Foto: wikimedia commons Jeff Hitchcock
Em 1613, um incêndio acidental durante uma apresentação de "Henrique VIII" consumiu o teatro original. Foto: wikimedia commons McKay Savage
Reconstruído no ano seguinte, o Globe continuou a funcionar por mais algumas décadas, mas enfrentou declínio com o fechamento dos teatros em Londres ordenado por Oliver Cromwell em 1642, durante a Guerra Civil Inglesa. Foto: wikimedia commons Tohma
Por mais de trÃªs sÃ©culos, o Globe Theatre original permaneceu inativo. Sua memÃ³ria, no entanto, perdurou como sÃmbolo da era de ouro do teatro elisabetano e da obra de Shakespeare. Foto: wikimedia commons Steve Daniels
No final do século 20, o ator e diretor americano Sam Wanamaker idealizou a reconstrução do Globe. Em 1970, fundou o The Shakespeare Globe Trust para viabilizar o projeto. Foto: wikimedia commons/domínio público
Após anos de pesquisa e captação de recursos, o novo Globe Theatre, inspirado no original, foi enfim inaugurado em 1997. Foto: wikimedia commons Txllxt TxllxT
Atualmente, o Shakespeare's Globe Theatre, como é oficialmente conhecido, é um dos mais importantes centros culturais do mundo. Foto: reprodução
O lugar oferece visitas guiadas, exposições que exploram a vida e a obra de Shakespeare, além de peças que utilizam técnicas e interpretações condizentes com a época elisabetana. Conheça agora outros teatros belíssimos pelo mundo! Foto: reprodução
Ópera Garnier (Paris, França): Um ícone da arquitetura Beaux-Arts, ostenta uma fachada monumental com colunas douradas, uma escadaria grandiosa e um interior exuberante com lustres de cristal e afrescos ornamentados. Foto: flickr Joe deSousa
La Fenice (Veneza, Itália): Reconstruído após um incêndio em 1996, este teatro de ópera impressiona pela sua fachada neoclássica e pelo interior ricamente decorado com veludo vermelho e dourado. Foto: wikimedia commons Pietro Tessarin
Teatro Bolshoi (Moscou, Rússia): Um dos maiores teatros de ópera e balé do mundo, ostenta uma arquitetura imponente em estilo neoclássico e um interior luxuoso com detalhes em dourado e vermelho. Foto: wikimedia commons Diego Delso
Teatro Amazonas (Manaus, Brasil): Localizado em plena Floresta Amazônica, este teatro em estilo renascentista impressiona pela sua cúpula de cerâmica colorida e pelo interior ornamentado com murais e madeiras exóticas. Foto: wikimedia commons Alexinaldo Granela Borja
Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina): Considerado um dos melhores teatros acústicos do mundo, apresenta uma arquitetura eclética com elementos neoclássicos, renascentistas e barrocos. O interior conta com frisos dourados e veludo vermelho. Foto: flickr Roger Schultz
Sydney Opera House (Sydney, Austrália): Este teatro é famoso por seu design arrojado e moderno, com suas velas brancas características. Inaugurado em 1973 e desenhado por Jørn Utzon, é um dos edifícios mais icônicos do século 20 e Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Patty Jansen por Pixabay
Ópera Estatal de Viena (Viena, Áustria): Um dos teatros de ópera mais renomados e prestigiados do mundo, foi inaugurado em 1869, bombardeado durante a Segunda Guerra, reconstruído e reaberto em 1955. Foto: wikimedia commons Rafa Esteve
Teatro Scientifico (Mantova, ItÃ¡lia): Foi projetado pelo arquiteto Antonio Galli Bibiena e inaugurado em 1769. Ã? conhecido por seus mÃºltiplos nÃveis de camarotes, seu estilo barroco e sua impressionante decoraÃ§Ã£o interior. Foto: wikimedia commons Zairon
Walt Disney Concert Hall (Los Angeles, EUA): Considerado uma obra-prima da arquitetura moderna, é um dos centros culturais mais importantes da costa oeste dos Estados Unidos. Projetado pelo renomado arquiteto Frank Gehry, seu exterior foi feito para lembrar velas de navios ao vento. Foto: Linda Pomerantz Zhang na Unsplash
Teatro San Carlo (Nápoles, Itália): Inaugurado em 1737, o Teatro di San Carlo é o teatro de ópera em funcionamento contínuo mais antigo da Europa. Foi encomendado pelo rei Carlos VII e ficou conhecido por sua arquitetura neoclássica e interiores luxuosos. Foto: flickr Sony photographer
