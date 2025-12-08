Assine
overlay
Início Cultura
Cultura

"Sou gay", diz Whindersson Nunes, que afirma ter repensado sua sexualidade

O humorista relatou que, em meio às conversas e ao ambiente de acolhimento, acabou revisitando sentimentos que nunca havia reconhecido

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
08/12/2025 13:06

compartilhe

SIGA
x
Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica em São Paulo
Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica em São Paulo crédito: Tupi - Pablo Oliveira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante um recente período de internação voltado ao cuidado da saúde mental, Whindersson Nunes afirmou ter passado por uma fase de questionamentos pessoais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O humorista relatou que, em meio às conversas e ao ambiente de acolhimento, acabou revisitando sentimentos que nunca havia reconhecido.

 

Leia Mais


Vida pessoal

Segundo ele, a proximidade e a atenção constante de um enfermeiro despertaram uma percepção inédita sobre desejo. A partir desse vínculo, Whindersson diz ter se surpreendido com a intensidade das emoções que surgiram. "Parei para pensar que talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!", refletiu, descrevendo o momento de insight que teve durante o tratamento.

A vida pessoal de Whindersson sempre chamou atenção do público. Ele foi casado por cerca de dois anos com a cantora Luísa Sonza e, posteriormente, viveu um relacionamento com a influenciadora Maria Lina, com quem perdeu um bebê.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Hoje, afirma que a fase de internação o obrigou a olhar para si com mais cuidado e honestidade --algo que, segundo ele, vinha adiando há muito tempo.

Tópicos relacionados:

cultura do gay humor humorista influenciador luisa-sonza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay