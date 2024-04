O youtuber e influenciador Whindersson Nunes disse, neste domingo (28/4), que já foi perseguido por stalkers, assunto abordado pela série “Bebê Rena”, da Netflix, que está em alta no momento.

Já passaram pela minha vida 4 pessoas como da série “bebê rena”, 3 mulheres e 1 homem. O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho. A outro, uma senhora que me manda mensagens a 5 anos (até hoje), ela briga cmg, me pede desculpas, me desculpa por eu… — Whindersson (@whindersson) April 28, 2024

Bebê Rena

A produção britânica está ocupando a primeira colocação global entre as séries em inglês da Netflix por várias razões. Os próprios méritos como realização; os temas de que trata (stalking e agressão sexual masculina); e o fato de ser uma história real.



Mais: a vítima da perseguição ocorrida entre 2015 e 2017 encena a própria vida na ficção. Richard Gadd, o intérprete de Donny Dunn, é o autor e protagonista da história que ele próprio vivenciou em um passado não tão distante assim.

True crime



Se você ainda não foi pego pela série (o título não anima ninguém, mas faz o maior sentido e ganha uma comovente explicação na parte final), pode se render. "Bebê Rena" guia o espectador a uma miríade de emoções a partir de um fato já explorado à exaustão em produções de true crime: o stalking, aquela perseguição obsessiva que no Brasil só virou crime há três anos, quando entrou no Código Penal.



Ainda que o princípio seja um tema do true crime, esqueça. A narrativa é um drama com uma boa dose de humor ácido. Em alguns momentos pode gerar desconforto no espectador. O ritmo ágil (que ora ganha certo suspense) e a narração inteligente e sincera do próprio Gadd completam o cenário. É o tipo de produção que não se pode falar muito, pois qualquer detalhe pode estragar.



O que dá para dizer é que Dunn é um barman que mora de favor na casa da mãe de sua ex-namorada. Ele tenta emplacar uma carreira como comediante quando é atropelado pela chegada de Martha. Ela se apresenta como uma advogada de sucesso que comanda alguns dos casos mais ruidosos dos tribunais de Londres.

Distúrbios



Lógico que é pura balela, pois aquele chá lhe foi oferecido por ela não ter nada no bolso para pagar. Na série, Dunn é uma pessoa muito problemática, que luta com sua sexualidade. E ele se sente lisonjeado pelo interesse de Martha, que qualquer um vai ver rapidamente que é transtornada.



É estranho pra caramba, mas em dado momento stalker e stalkeado acabam alimentando seus próprios desejos e frustrações com esta improvável relação. Temas como identidade sexual, estupro, bullying e relações familiares são tratados pela série, a partir da entrada de outros personagens.



Richard Gadd, de 34 anos, chegou a "Bebê Rena" depois de ter trabalhado esta mesma história nos palcos. Ele conseguiu seu primeiro sucesso nos palcos em 2016, quando estreou no Festival Fringe de Edimburgo "Monkey see monkey do", onde ganhou o prêmio de comédia. Confessional, a montagem tratava de sua experiência como vítima de agressão sexual.

