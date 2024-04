Ricardo Costa deu adeus ao programa porque ameaçou participante com faca

O ex-Polegar Ricardo Costa foi desclassificado do reality show “A Grande Conquista 2”, da Record, após pegar uma faca durante uma discussão com Fábio Gontijo.

Através das redes sociais, a equipe do participante confirmou a expulsão neste sábado (20) e informou que a intenção de Ricardo ao pegar o objeto era rasgar as roupas de Fábio Gontijo, ex de Jenny Miranda.

Nas imagens, é possível ver que o ex-Polegar corre até a cozinha durante uma discussão e procura algo na gaveta. Ele encontra uma faca e volta para o quarto, enquanto outros participantes se mostram assustados com a situação.