Rita Cadillac voltou ao mundo dos filmes adultos ao gravar um vídeo com o ator pornô Jeferson Reis, conhecido com Jefão. A ex-Fazenda, de 69 anos, estava longe das produções eróticas desde 2008.

No começo dos anos 2000, ela assinou contrato com uma produtora e estrelou vários projetos no mundo pornô, inclusive contracenando com Alexandre Frota.





Uma prévia do vídeo íntimo mais recente foi divulgada por Jefão, ex-parceiro de Andressa Urach e outras famosas em gravações.



“Já viram a cena com essa maravilhosa Rita Cadillac?”, escreveu o ator no X (antigo Twitter). Com milhares de seguidores nas redes sociais, Jefão fez uma série de elogios à ex-chacrete e postou uma foto sensual com ela.