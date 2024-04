Muitas pessoas têm fetiches que podem parecer muito estranhos para os outros. Yuri Bonotto, o Bombeiro do programa Eliana, publicou uma foto em seus Stories e recebeu uma proposta para lá de inusitada: vender alguns pelos da axila por mil reais.

“Nossa, que delícia esses pelos no sovaco! Se eu te mandar 1000 reais você corta um pedaço e me manda”, pediu o fã. Yuri ainda fez uma enquete pedindo a opinião dos seguidores, que mostrou que 75% era a favor da venda.

Logo em seguida, o modelo falou sobre a proposta. “Já estou no quarto, porque esse seguidor me mandou agora que ele quer comprar um pedacinho do pelo do meu suvaco. Vou vender. Quem falou que não vende, problema. Mil reais um pelinho? Vou tirar agora”, disse.

Bonotto pediu opinião da esposa, Leoni Escobar, que o aconselhou a vender. Depois, ele mostrou o comprovante do Pix e cortou parte dos pelos.

Não é a primeira vez que ele lucra vendendo roupas e peças íntimas com feitiche. Yuri já vendeu uma cueca usada por três dias pelo valor de R$ 2 mil e uma meia pelo mesmo valor em plataformas de conteúdo adulto.