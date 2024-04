O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu, aos 51 anos nesta sexta-feira (26). Ele estava internado no no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e morreu por consequência de um câncer na região inguinal.

Na mesma data da morte do artista, a assessoria de imprensa do grupo sofreu um assalto que interrompeu a comunicação por telefone e WhatsApp. Em postagem feita na página oficial do Grupo, no Instagram, a equipe informou que está trabalhando intensamente para normalizar a situação e reestabelecer as comunicações para continuar as atividades.





Ainda segundo a nota, não foram detalhadas as circunstâncias e a extensão do assalto, mas o evento causou uma significativa interrupção nas atividades do grupo. A assessoria solicita a compreensão da imprensa e demais envolvidos durante este momento desafiador.

“Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível”, informa o comunicado.