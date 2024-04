Morreu nesta sexta-feira (26/4) o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, aos 51 anos, no Rio de Janeiro. O artista estava internado desde o início deste mês para tratar complicações do câncer na região inguinal.



Uma das músicas mais famosas do Grupo Molejo é "Personal Trainer", que fala sobre traição envolvendo um profissional de educação física. Logo, internautas observaram semelhanças da letra com o caso envolvendo Belo e Gracyanne.

Carreira

Anderson Leonardo, muito conhecido como Anderson Molejo, além de cantor, era compositor e instrumentista. Ficou famoso por integrar o grupo de pagode Molejo, em que tocava cavaquinho e vocalista.

O grupo nasceu nos anos 90, no Méier, na Zona Norte do Rio, com os hits escutados até hoje como Brincadeira de Criança, Cilada e Dança da Vassoura. A banda seguiu fazendo sucesso com participação constante em programas de TV, com estilo marcante pela irreverência e letras bem-humoradas.