Ellen DeGeneres voltou aos holofotes dois anos após o cancelamento de seu programa de entrevistas.

Ela abriu a primeira noite da Ellen's Last Stand... Up Tour, seu novo show de comédia que estará na Netflix.

Aos 66 anos, ela começou seu espetáculo em Hollywood dizendo: "Eu não me importava com o que os outros pensavam de mim, e percebi... eu disse isso no auge da minha popularidade".

DeGeneres teve alguns anos difíceis, depois que funcionários do programa de Ellen DeGeneres acusaram produtores executivos de comportamento tóxico.

'Não há pessoas más no mundo do entretenimento'

Três produtores foram demitidos em meio a alegações de má conduta e assédio sexual, e DeGeneres pediu desculpas ao vivo, mas em maio de 2021 ela anunciou que o programa terminaria no ano seguinte, após 19 temporadas.

DeGeneres disse à plateia de Los Angeles que tem se dedicado muito à jardinagem desde o fim do programa e tem criado galinhas como animais de estimação - acrescentando que, como ex-apresentadora de talk show, ela aprecia a pressão de ter que botar um ovo todos os dias.

"O que mais posso dizer?" ela acrescentou.

"Ah, é, fui expulsa do mundo do entretenimento. Não há pessoas más no mundo do entretenimento."

Esther Kang, da People, que estava no show, escreveu: "Mesmo que Ellen DeGeneres esteja olhando para trás em seu programa de entrevistas com senso de humor, ela não pode negar que sua saída sem cerimônia deixou feridas profundas."

Kang acrescentou: "Depois de refletir sobre como ela se tornou a 'pessoa mais odiada da América' em meio às manchetes tumultuadas, DeGeneres disse que o tormento reduziu sua persona televisiva a uma sombra de sua antiga glória.

"'O ódio durou muito tempo e eu tentava evitar olhar as notícias', ela lembrou. 'A garota que pregava a gentileza não era gentil. Essa foi a manchete.'

"Observando como ela terminava seu programa de entrevistas todos os dias dizendo, 'Sejam gentis uns com os outros', DeGeneres brincou que isso se tornou um 'problema' porque as pessoas começaram a pensar nela como um 'personagem unidimensional que dava coisas e dançava pelos degraus'".

A comediante também fez referência ao cancelamento de sua sitcom dos anos 1990 - que ocorreu depois que ela se assumiu gay.