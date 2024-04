O Slipknot fez seu primeiro show de 2024 nessa quinta-feira (25/04). Também foi a primeira apresentação ao vivo com um novo baterista, desde a demissão de Jay Weinberg, em novembro de 2023. Apesar de não ter tido a identidade revelada, os fãs acreditam que o novo integrante é Eloy Casagrande. O baterista tem sido especulado como parte da banda, que se apresenta apenas com máscaras, desde sua saída do Sepultura, em fevereiro, às vésperas da estreia da turnê de despedida dos brasileiros.

A especulação já era forte quando a banda fez um post sobre o novo baterista, em que aparecia uma baqueta quebrada que tinha o mesmo detalhe preto como os utilizados por Eloy nas suas baquetas personalizadas da Promark.

Nos últimos dias, o burburinho aumentou, após um vídeo do site oficial do Slipknot mostrar tags dos nomes dos integrantes, incluindo uma escrito "eloy". Durante o show, os fãs encontraram alguns indícios de que era Eloy no palco, incluindo o porte físico, cabelo, formato da cabeça e tatuagens.

Os fãs também acreditam que a esposa do músico, a médica Ariane Garcia, deu dicas dobre a participação do marido na banda em um story. Na publicação, aparece uma foto de um avião e o texto: "Uma semana de pausa na rotina para uma viagem muito especial. Aos meus queridos pacientes, estarei à disposição constantemente pelo celular, como vocês já estão habituados, e com uma rede de pessoas incríveis aí em São Paulo, caso necessário".

Não dá para saber se vai haver uma confirmação oficial, já que a banda só se apresenta com máscaras e ainda faz brincadeiras sobre a identidade dos integrantes. Mas, para os fãs, já está muito claro que Eloy é o novo baterista do Slipknot.

Uma das bandas de metal mais famosas do mundo, o grupo se apresenta no Brasil neste ano. Eles são a principal atração do Knotfest, festival que ocorre em 19 e 20 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.