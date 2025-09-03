Whindersson Nunes revela superdotação e diz que condição impactou sua vida amorosa
Humorista fala sobre o diagnóstico de altas habilidades, sua luta contra o vício e os desafios emocionais ligados à própria mente
Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (3/8), Whindersson Nunes surpreendeu ao contar que foi diagnosticado com superdotação — também conhecida como altas habilidades — durante uma internação em clínica de reabilitação para tratar o vício em álcool. “Achei que era algo distante, e percebi que não era. Às vezes, a gente tem um nível disso e nem sabe”, afirmou.
O diagnóstico veio após uma série de exames neurológicos, enquanto ele buscava entender a compulsão com o álcool. “Eu queria saber por que não conseguia parar na metade. Era só se fosse a garrafa inteira”, relatou.
O que a superdotação tem a ver com saúde mental?
Segundo especialistas, cérebros com altas habilidades podem enfrentar sobrecarga emocional e cognitiva, gerando angústias profundas, sensação de vazio e episódios depressivos. Whindersson relatou que o autoconhecimento tem sido essencial para não afundar nesses ciclos. “O que posso fazer é me preparar para esses períodos e não deixar a melancolia me abraçar.”
Como a condição afetou seus relacionamentos?
O humorista também falou abertamente sobre como a superdotação influenciou negativamente seus relacionamentos amorosos. “Compulsão e impulsividade”, resumiu. Segundo ele, sua mente funciona de forma intensa e em horários imprevisíveis, o que dificultava o convívio com parceiras que tinham rotinas mais lineares. “É complicado quando sua cabeça funciona de madrugada, por exemplo, e a outra pessoa precisa dormir.”
Hoje, ele afirma que não tenta mais “vencer” a própria mente. O foco está em entender como sua mente funciona e como tirar proveito disso para criar arte. “A minha busca é mais por me conhecer, entender de onde vem a minha criatividade. Não estou mais nessa de vencer nada.”
Um novo olhar sobre si mesmo
Whindersson finaliza deixando uma reflexão sobre o valor do autoconhecimento. Longe de se colocar como vítima ou herói, ele mostra que entender quem se é — com as luzes e sombras — pode ser o passo mais importante para viver com mais equilíbrio, mesmo com uma mente que, por vezes, parece ir rápido demais para o mundo ao redor.
