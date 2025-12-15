Por que as novelas ainda são um negócio milionário para as emissoras

O Brasil lidera o consumo de streaming na América Latina, segundo um levantamento da Agência Nacional do Cinema (Ancine) em 2023. Apesar da ascensão desses serviços, as novelas continuam sendo a principal fonte de receita das grandes emissoras de TV no Brasil.

O formato consegue reunir milhões de espectadores simultaneamente em frente à tela, um fenômeno raro na era do consumo de conteúdo sob demanda e que atrai investimentos publicitários altíssimos.

O segredo desse sucesso financeiro está na capacidade de criar um hábito diário no público. A exibição em capítulos cria uma rotina e uma conexão emocional com os personagens, garantindo uma audiência fiel que se renova a cada noite. Para as marcas, essa previsibilidade é extremamente valiosa.

A fórmula do faturamento

A maior parte do dinheiro vem da venda de espaços comerciais nos intervalos. Os pacotes de patrocínio no horário nobre, que incluem múltiplas inserções comerciais, podem ultrapassar a casa dos R$ 20 milhões por novela. Esse valor é justificado pelo alcance massivo, que nenhuma outra plataforma consegue entregar de forma tão consistente.

Outra fonte de receita crucial é a inserção de produtos e serviços diretamente nas cenas, conhecido como merchandising. Um personagem que dirige um carro de determinada marca ou usa um celular específico está gerando faturamento direto para a emissora.

Somados, esses contratos podem movimentar centenas de milhões de reais, como no caso do remake de "Vale Tudo" (2025), que arrecadou cerca de 5 milhões de reais por cada inserção, de acordo com a Veja.

Além do mercado nacional, a exportação de novelas é um negócio consolidado. Produções brasileiras são vendidas para dezenas de países e se tornam sucessos na América Latina, em países africanos de língua portuguesa, como Angola e Moçambique, e até em mercados distantes como o Leste Europeu. Cada contrato de licenciamento internacional representa mais um valor arrecadado.

A longevidade do produto também contribui para o lucro. Após a exibição original, uma novela pode ser reprisada em outros horários, vendida para canais de TV por assinatura ou licenciada para plataformas de streaming, estendendo seu potencial de faturamento por anos.

