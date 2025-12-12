Como o streaming mudou para sempre a corrida pelo Oscar; entenda

A corrida pelo Oscar não é a mesma desde a consolidação dos streamings no mundo do cinema. O que antes era um território dominado pelos grandes estúdios de Hollywood agora se tornou um campo de batalha com gigantes do streaming. Essa mudança alterou a forma como os filmes são produzidos, promovidos e premiados.

A transformação começou quando as plataformas de streaming deixaram de ser apenas distribuidoras de conteúdo para se tornar produtoras de peso.

Com investimentos bilionários, essas plataformas passaram a financiar projetos de diretores e atores renomados, criando filmes com potencial para premiações. O resultado é um aumento expressivo no número de indicações e vitórias para essas empresas nos últimos anos.

O impacto de filmes como “Roma”, da Netflix, que venceu três Oscars em 2019 (incluindo Melhor Direção), e a repercussão de “O irlandês”, com suas dez indicações, mostraram a força das plataformas. A indústria percebeu que um lançamento direto no streaming não diminuía as chances de um filme no Oscar.

O que mudou na prática?

Uma das principais transformações está no marketing. As plataformas de streaming investem quantias enormes em campanhas de divulgação, muitas vezes superando os orçamentos dos estúdios tradicionais. Essa estratégia garante que seus filmes sejam vistos e lembrados durante a temporada de votação.

Outro ponto importante é a forma como os membros da Academia assistem aos filmes. Com os lançamentos globais e simultâneos, os votantes podem ver as produções no conforto de suas casas, sem depender de sessões de cinema exclusivas em Los Angeles ou Nova York.

A pandemia de Covid-19 acelerou ainda mais esse processo, forçando a Academia a flexibilizar suas regras sobre a obrigatoriedade de exibição nos cinemas.

Essa ascensão também gerou debates em Hollywood sobre a definição de um bom filme. A discussão sobre a importância da experiência cinematográfica na tela grande versus a conveniência do streaming segue em pauta, mas os resultados das últimas premiações mostram que a qualidade da obra tem pesado mais do que seu formato de distribuição.

O Oscar agora reflete um cenário onde a qualidade do conteúdo e a força da plataforma andam juntas, redefinindo as regras do jogo para toda a indústria.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata