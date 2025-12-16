Assine
CINEMA

Oscar: entenda o que é a chamada 'shortlist'

Lista preliminar reúne os filmes que seguem na disputa antes do anúncio oficial dos indicados

Gabriela Matina
Gabriela Matina
16/12/2025 15:29 - atualizado em 16/12/2025 15:30

5 filmes que prometem dominar a corrida pelo Oscar estreiam esta semana
A shortlist do Oscar funciona como uma pré-seleção em categorias específicas e antecede o anúncio dos nomeados crédito: Tupi

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a shortlists do Oscar 2026, nesta terça-feira (16/12). Ao todo, 12 categorias entram nessa fase preliminar, com 15 filmes selecionados em cada uma.

A shortlist, ou pré-lista no português, funciona como uma relação de possíveis indicados, definida após uma rodada inicial de votação entre os membros da Academia. É uma etapa intermediária do processo, anterior ao anúncio oficial dos nomeados.

Quais categorias passam por essa fase?

Nem todas as categorias passam por essa fase. A seleção aparece apenas em áreas específicas. São elas: Curta-Metragem de Animação, Curta-Metragem Documentário, Longa-Metragem Documentário, Longa-Metragem Internacional, Curta-Metragem em Live-Action, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora Original, Canção Original, Som e Efeitos Visuais.

Neste ano, também integram a lista: Elenco, categoria inédita no Oscar, e Cinematografia, que passa a adotar o processo de seleção em etapas pela primeira vez desde 1979.

Estar na shortlist garante indicação?

Categorias principais, como atuação, direção e melhor filme, não adotam esse formato. Estar na shortlist não significa que o filme estará indicado ao Oscar, mas que ele segue ativo na disputa e avançou para a etapa seguinte. 

Na prática, a lista funciona como uma espécie de semifinal, ajudando os votantes a concentrar suas escolhas em um grupo mais restrito de títulos.

Segundo o regulamento da Academia, caso algum filme incluído na lista seja posteriormente considerado inelegível, ele não é substituído, e a categoria segue com um nome a menos na lista.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando saem os indicados ao Oscar 2026?

A votação para definir os indicados oficiais ao Oscar acontece entre 12 e 16 de janeiro. Os nomeados serão anunciados em 22 de janeiro, contemplando todas as da premiação. Já a cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien.

