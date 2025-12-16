Quem são os concorrentes do Brasil na disputa de Melhor Filme Internacional

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Na tarde desta terça-feira (16/12), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" do Oscar 2026, etapa preliminar que reúne 15 títulos em cada uma das 12 categorias.

O Brasil aparece em quatro categorias. "O agente secreto" foi pré-selecionado em Melhor Filme Internacional e também em Melhor Elenco, uma novidade desta edição.

Brasil é pré-indicado em quatro categorias do Oscar 2026

Já o documentário "Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa, que já concorreu ao Oscar com "Democracia em vertigem", disputa uma vaga em Melhor Documentário, assim como a coprodução brasileira "Yanuni". O curta "Amarela", de André Hayato Saito, aparece entre os pré-selecionados a Melhor Curta-Metragem de Ficção.

Na disputa por Melhor Filme Internacional, categoria vencida de forma inédita por "Ainda estou aqui" no ano passado, produções de 86 países ou regiões estavam elegíveis.

Além do título brasileiro, a América do Sul também aparece representada pela Argentina, com "Belén". A Ásia lidera o número de pré-selecionados na disputa internacional, com seis filmes, entre eles "No other choice", da Coreia do Sul. A lista inclui ainda cinco produções europeias, além de títulos da Tunísia e da Palestina.

Confira a sinopse de cada um dos pré-indicados em Melhor Filme Internacional

Belén (Argentina)

Internada com fortes dores, uma mulher descobre que está grávida e, após uma emergência médica, passa a responder criminalmente. Com o apoio de uma advogada e de ativistas, ela enfrenta um processo que pode se tornar histórico.

Foi apenas um acidente (França)

Ao reencontrar por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador, o mecânico Vahid decide sequestrá-lo. Movido pelo desejo de vingança, ele se vê diante de um dilema moral sem saída.

O som da queda (Alemanha)

Uma fazenda alemã guarda segredos que atravessam gerações. Quatro mulheres, separadas por décadas, têm suas histórias conectadas por traumas que emergem das paredes da antiga propriedade.

Homebound (Índia)

Dois amigos de uma aldeia no norte da Índia sonham com estabilidade ao tentar ingressar na polícia. À medida que o fracasso se aproxima, a amizade entre eles começa a se desgastar.

The President’s Cake (Iraque)

Nos anos 1990, em meio à escassez provocada pela guerra, uma menina de nove anos é escolhida para preparar um bolo para o aniversário do presidente. Para cumprir a ordem, ela precisa usar criatividade e coragem.

Kokuho (Japão)

Nascido em uma família ligada à yakuza no Japão do pós-guerra, Kikuo acaba sendo acolhido por um ator de teatro kabuki. Em meio a tempos turbulentos, ele descobre e desenvolve seu talento nos palcos.

All That’s Left of You (Jordânia)

A história de uma família palestina contada ao longo de gerações, desde o deslocamento do avô até um protesto na Cisjordânia. A narrativa é conduzida pelo olhar da mãe, entre memória e resistência.

Valor Sentimental (Noruega)

Um cineasta em declínio decide voltar à cena com um roteiro inspirado na própria família. Após a filha recusar o papel principal, ele aposta em uma jovem estrela de Hollywood.

Palestina 36 (Palestina)

Durante a revolta palestina contra o domínio britânico, Yusuf tenta levar uma vida comum em meio à crescente tensão política. Dividido entre o campo e Jerusalém, ele presencia um momento decisivo para a região.

No Other Choice (Japão)

Man-su leva uma vida tranquila até ser surpreendido por uma demissão inesperada após 25 anos de trabalho. A notícia abala sua rotina familiar e o força a repensar tudo o que construiu.

Sirât (Espanha)

Pai e filho chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca de uma jovem desaparecida. Entre música eletrônica e liberdade extrema, a procura se transforma em uma jornada emocional intensa.

Late Shift (Suíça)

Durante um plantão exaustivo em um hospital com equipe reduzida, uma enfermeira tenta manter o cuidado humanizado com seus pacientes. Com o passar das horas, a rotina vira uma corrida contra o tempo.

Left-Handed Girl (Taiwan)

Uma mãe solteira e suas duas filhas retornam a Taipei para abrir uma barraca em um mercado noturno. Enquanto tentam sobreviver na cidade, antigos segredos familiares começam a vir à tona.

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Baseado em uma história real, o filme acompanha uma menina de seis anos presa em um carro sob ataque em Gaza. Pelo telefone, ela pede socorro enquanto uma equipe de resgate luta para salvá-la.