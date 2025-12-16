Oscar 2026 estreia Melhor Elenco com ‘O Agente Secreto’ na disputa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme brasileiro “O agente secreto” está na pré-seleção das categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco do Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16/12). Essa é a primeira vez que a premiação elegerá o casting de uma produção. A novidade marca a primeira inclusão de uma nova categoria no Oscar em mais de 20 anos — a última havia sido Melhor Animação, criada em 2001.

Em ordem alfabética, os dez filmes selecionados para a shortlist inaugural da categoria são:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma batalha após a outra

O agente secreto

Sentimental value

Pecadores

Sirât

A hora do mal

Wicked: parte 2

Diferentemente de categorias como Melhor Direção ou Melhor Filme, a categoria Melhor Elenco reconhece o trabalho dos diretores de elenco, profissionais responsáveis por selecionar e reunir os atores que dão vida aos personagens de uma obra. A proposta é valorizar a construção coletiva do elenco e a colaboração criativa entre diretores de elenco, cineastas e produtores.

Com cerca de 160 diretores de elenco já integrando a Academia, o Oscar passa a reconhecer oficialmente uma função que, historicamente, esteve nos bastidores — apesar de seu impacto direto no resultado artístico dos filmes.

“Os diretores de elenco desempenham um papel essencial na produção cinematográfica e, à medida que a Academia evolui, temos orgulho de adicionar elenco às disciplinas que reconhecemos e celebramos”, afirmaram o presidente da Academia, Bill Kramer, e a presidente Janet Yang, em comunicado oficial anunciando a criação da categoria, em 2024.

A expectativa é que a nova categoria não apenas valorize esses profissionais, mas também influencie a forma como o público e a indústria enxergam o trabalho de seleção e composição de elencos — elemento decisivo para o impacto emocional e narrativo de qualquer filme.

Como funciona a seleção em Melhor Elenco?

A dinâmica da categoria é própria. Os membros do Ramo de Diretores de Elenco são os responsáveis por votar tanto na shortlist quanto nos indicados finais.

Nesta primeira fase, dez filmes avançam. A próxima etapa acontece em janeiro de 2026: membros da Academia serão convidados a assistir a trechos dos filmes e entrevistas gravadas com seus diretores de elenco, em eventos presenciais em Los Angeles e Londres (9 de janeiro) e Nova York (10 de janeiro).

Após essa apresentação, apenas os diretores de elenco que tiverem assistido aos dez filmes poderão votar para definir os cinco indicados oficiais à estatueta. A lista dos indicados será divulgada em 22 de janeiro.

‘O agente secreto’

A presença de “O Agente Secreto” na shortlist de Melhor Elenco chama atenção não apenas por consolidar o favoritismo do filme brasileiro em Melhor Filme Internacional, mas também por colocá-lo lado a lado com grandes produções de estúdios e cineastas consagrados.

Estrelado por Wagner Moura, o elenco também conta com nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e a mineira Laura Lufesi.