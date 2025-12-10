Mesmo após indicação ao Oscar, Ana de Armas ainda enfrenta estereótipos

Ana de Armas e Tom Cruise tinham assumido o namoro após meses de rumores. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro de 2025 e, em julho, apareceram de mãos dadas em público, confirmando a relação. No entanto, em outubro, o romance chegou ao fim. Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel ; Reprodução Instagram/@ana_d_armas