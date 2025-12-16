Como são definidas as indicações para o Oscar 2026?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nesta terça-feira (16/12), a corrida pelo Oscar 2026 entra oficialmente em uma de suas fases mais aguardadas: a divulgação da shortlist, a pré-lista que reúne os filmes que estão na disputa em categorias-chave. O Brasil aparece na relação, com “O agente secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, na disputa por Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. O documentário "Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa, está na lista de Melhor Documentário.

Mas o anúncio é apenas a ponta visível de um processo longo, rigoroso e cheio de etapas — que começa muito antes de Hollywood entrar em cena. Confira a seguir como são definidas as indicações ao Oscar, do processo de seleção nos países até a votação final da Academia.

A primeira triagem

No caso da categoria Melhor Filme Internacional, o caminho começa dentro de cada país. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) convida oficialmente as nações a indicarem apenas um filme por ano.

Essa escolha precisa ser feita por um comitê de seleção aprovado, formado por pelo menos 50% de profissionais do setor audiovisual — artistas e técnicos. A lista dos membros do comitê tem que ser enviada para a academia antes da votação. Uma vez escolhido, o filme é enviado imediatamente à Academia, iniciando oficialmente sua campanha.

Não é obrigatório que um país participe todos os anos.

Shortlist: o primeiro grande corte

É neste ponto que começa a votação para escolher os filmes que aparecem na shortlist, anunciada nesta terça-feira. Após uma primeira fase de votação preliminar, todos os membros ativos e vitalícios da Academia são convidados a assistir aos filmes elegíveis.

Para votar, os membros precisam comprovar que assistiram a um número mínimo de títulos. A votação é secreta e feita por ordem de preferência. Os 15 filmes mais votados avançam para a pré-lista — a shortlist.

Das 15 pré-seleções aos 5 indicados oficiais

Na segunda fase de votação, todos os membros ativos e vitalícios assistem obrigatoriamente aos 15 filmes da shortlist. Apenas quem comprovar que viu todos os títulos pode votar.

Cada votante escolhe até cinco filmes, também em ordem de preferência. Os cinco mais votados se tornam oficialmente indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional, com anúncio marcado para 22 de janeiro de 2026.

Votação final e entrega da estatueta

Na votação final, apenas membros que assistiram aos cinco filmes indicados podem participar. A revelação do vencedor acontece durante a cerimônia de premiação, marcada para 15 de março. O filme vencedor recebe a estatueta, que é entregue ao diretor em nome da equipe criativa. O país de origem é creditado como indicado, e o nome do diretor aparece gravado na placa do Oscar.

Novas regras para o Oscar

A edição de 2026 marca mudanças importantes no processo de seleção. A partir de agora, os membros da Academia só podem votar na rodada final das categorias em que comprovarem ter assistido a todos os indicados. O controle é feito pela plataforma oficial de streaming da Academia, a Sala de Exibição, ou por formulários em casos de exibições externas.

Outra novidade histórica é a criação do prêmio de Elenco, que reconhece diretores de elenco e seu papel criativo na construção dos filmes.

Além disso, a Academia divulgou sua primeira diretriz formal sobre o uso de inteligência artificial: o uso de IA não ajuda nem prejudica um filme na disputa. O critério central segue sendo o grau de autoria criativa humana.

Também houve ampliação da elegibilidade para cineastas com status de refugiado ou asilado, ajustes em prazos de categorias musicais e a adoção de pré-listas em mais categorias técnicas.

Quem decide tudo isso?

A Academia conta hoje com mais de 10 mil membros, distribuídos em 20 ramos profissionais, que vão de atores e diretores a montadores, figurinistas, técnicos de som e efeitos visuais. Para se tornar membro, não há inscrição direta: é preciso ser indicado por outros membros ou ter sido indicado ao Oscar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Brasil, inclusive, tem ampliado sua presença, com cerca de 60 membros, incluindo nomes como Fernanda Montenegro, Walter Salles, Kleber Mendonça Filho, Alice Braga, Fernanda Torres e Wagner Moura.