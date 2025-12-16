O áudio de Randolfe Rodrigues para Paula Lavigne sobre Wagner Moura

Em áudio encaminhado à produtora cultural Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, fez um desabafo sobre um vídeo em que Wagner Moura criticou o PL do Streaming. Para Moura, o projeto de lei aprovado no Congresso favorece as plataformas internacionais em detrimento das produtoras de audiovisual brasileiras.

Randolfe afirmou no áudio que enviava a mensagem a Paula porque não tem o número de telefone do ator.

O senador disse que o trabalho dos governistas e da esquerda é “minimizar danos” ante um Congresso desfavorável e lobbies da indústria da tecnologia e dos streamings.

“Nós tentamos o melhor texto, mas não conseguimos. Tem lobby, tem lobby de plataformas, nesse Brasil e nesse mundo. Desculpa a revolta, mas eu não sei em que mundo o pessoal está. Tem lobbies aqui. A gente conseguiu foi o melhor possível do texto”, afirmou.

O senador prosseguiu, ponderando a Paula Lavigne que a esquerda ganhou a Presidência da República, mas perdeu o Congresso.

“Eu gostaria de ter um Congresso com 200 deputados do PT, 100 do PSOL, 20 do PSB, 30 do PDT. Eu gostaria, mas não tem, pô. A maior bancada aqui é do PL, do partido do Bolsonaro. Será que o pessoal não entende isso? A gente aprova as coisas com enorme dificuldade aqui. Não é o que a gente quer, é o que a gente pode, é o que a gente tenta fazer”, disse.

Randolfe se queixou com a produtora cultural que o vídeo de Wagner Moura teria sido gravado a pedido de um servidor da Ancine, identificado por ele somente como Paulo. O senador afirmou que Paula Lavigne apoiou o nome de Paulo para a agência. Um dos diretores da Ancine é Paulo Xavier Alcoforado. A coluna tenta ouvir Alcofarado e o espaço segue aberto a manifestações.

“Mas, enfim, desculpa, eu desabafo, foi porque eu realmente não entendi coisa nenhuma. E eu não tenho o telefone do Wagner, senão eu mandaria esse áudio pra ele direto. Mas, enfim, mando aí pra você”, concluiu o senador.

Confira a íntegra do áudio de Randolfe Rodrigues para Paula Lavigne.