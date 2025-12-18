Dudu Nicácio estreia ao vivo 'Tempo de maré', parceria com Moacyr Luz

Com a chegada de 2026, o sambista Dudu Nicácio, de 46 anos, projeta um novo ano intenso de lançamentos. Entre os planos estão a gravação de um disco em parceria com Moacyr Luz e um álbum do violonista Rafael Schimidt, além do lançamento de nova música do bloco infantil Fera Neném BH, criado por Nicácio, e de uma parceria com Vander Lee (1966-2016).

Enquanto prepara as novidades, Dudu lança o single “Tempo de maré”, a primeira estreia das faixas compostas por ele e Moacyr Luz neste ano. A canção será apresentada ao vivo pela primeira vez nesta quinta (18/12), às 20h, em show na Casa Outono.

Dudu será acompanhado por Thiago Delegado, no violão de sete cordas, e Robson Batata, na percussão. A apresentação contará com participações especiais dos cantores Giselle Couto e Vitor Santana.

O repertório, segundo Dudu, é extenso, reunindo canções de carreira e clássicos do samba, como “Sorriso negro” (Dona Ivone Lara), “Na linha do mar” (Clara Nunes) e “Timoneiro” (Paulinho da Viola), dialogando diretamente com o universo temático de “Tempo de maré”.

A canção marca novo capítulo da parceria de mais de 20 anos entre Dudu Nicácio e Moacyr Luz. No primeiro semestre deste ano, os dois se dedicaram intensamente à composição. O belo-horizontino escreveu as letras, enquanto o carioca criou as melodias. As canções abordam o tempo, o ritmo da vida contemporânea e a crescente falta de atenção no cotidiano.



“É sobre pensar no tempo natural das coisas, algo que acontece quando a gente se aproxima da natureza. Perto do mar, por exemplo, a gente desacelera e começa a refletir. A natureza tem a capacidade de nos chamar. No dia a dia, a gente vai seguindo, até pifar”, explica Dudu. A melodia acompanha essa ideia, com cadência mais lenta e contemplativa.

Mesmo já gravada, “Tempo de maré” ficou engavetada ao longo de 2025, por diferentes empecilhos. Ainda assim, Nicácio não quis virar o ano sem lançá-la, pois sentiu que o período das festas seria o momento mais adequado.

“É o tempo em que as pessoas fazem balanços e estabelecem metas. Existe abertura maior para reflexões sobre a própria vida, sobre o que foi feito e o que não foi. A música se encaixa bem nesse clima mais existencial”, afirma.

Segundo o sambista, a melodia o agradou logo quando a recebeu de Moacyr Luz. “Ela me deu uma sensação muito boa, como se eu já conhecesse a música. Não porque parecesse com outra, mas como se ela já existisse. Canções que têm ressonância no imaginário coletivo precisam chegar assim, como se já fossem amigas de quem ouve, fazendo sentido não só naquele momento, mas há muito tempo”, explica.

Dudu confessa que, mesmo com pouco tempo nas plataformas digitais, “Tempo de maré” já apresenta alcance maior do que outros lançamentos recentes dele, além de respostas positivas do público marcadas por identificação e afeto.

“Quando as coisas acontecem com verdade, dificilmente são em vão. Elas têm um caminho próprio até chegar ao seu destino. E o destino de toda canção popular brasileira é alcançar o coração das pessoas. Que esta música e tantas outras encontrem esse caminho e sejam escutadas”, conclui o sambista.

“TEMPO DE MARÉ”

Show de lançamento do single de Dudu Nicácio e Moacyr Luz. Nesta quinta (18/12), às 20h, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos: R$ 20, à venda na plataforma Sympla.