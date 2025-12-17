Assine
Warner Bros Discovery rejeita oferta da Paramount e favorece proposta da Netflix

Desde o início da disputa em setembro, esta foi a sexta oferta da Paramount pela WBD, a icônica empresa de Hollywood que também é proprietária da CNN

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 12:48

Logomarcas das duas grandes empresas de distribuição e comercialização de filmes e conteúdos em vídeo, Warner e Netflix, envolvidas em complicada negociação de aquisição
Logomarcas das duas grandes empresas de distribuição e comercialização de filmes e conteúdos em vídeo, Warner e Netflix, envolvidas em complicada negociação de aquisição

A Warner Bros. Discovery rejeitou, nesta quarta-feira (17), uma contraproposta da concorrente Paramount, que buscava frustrar os planos da gigante do streaming Netflix de adquirir a grande empresa de cinema e televisão. 

Em comunicado, a Warner Bros. Discovery afirmou que seu conselho de administração determinou por unanimidade que a oferta da Paramount "não é do melhor interesse da WBD". 

"Estamos confiantes de que nossa fusão com a Netflix representa um valor superior e mais seguro para nossos acionistas", afirma o comunicado da WBD.

A Netflix surpreendeu a indústria do entretenimento em 5 de dezembro ao anunciar a conclusão de um acordo de compra da WBD por quase 83 bilhões de dólares (452 bilhões de reais). 

Três dias depois, a Paramount — cujo CEO é David Ellison, filho de Larry Ellison, aliado do presidente Donald Trump — apresentou uma contraproposta em dinheiro, avaliando a WBD em 108,4 bilhões de dólares (590 bilhões de reais). 

Mas a Warner Bros. Discovery descreveu a oferta da Paramount como arriscada nesta quarta-feira. Afirmou que a oferta era respaldada por "um fundo fiduciário revogável, desconhecido e opaco" e não envolvia "nenhum compromisso da família Ellison", entre outros fatores. 

"O valor que garantimos para os acionistas por meio da fusão com a Netflix é extraordinário em qualquer perspectiva", afirmou.

- "Poderia ser um problema" -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio repetidamente na disputa pela aquisição, afirmando que o acordo com a Netflix "poderia ser um problema", ao garantir à gigante do streaming uma enorme fatia do mercado do entretenimento.

Trump também afirmou na semana passada que queria garantir que a CNN tivesse novos donos como parte da venda da WBD. O presidente está em conflito com a emissora há anos.

Ao contrário da oferta da Netflix, a proposta mais recente da Paramount incluía a compra de canais a cabo como CNN, TNT, TBS e Discovery, que seriam adicionados aos seus ativos televisivos, como CBS, MTV e Comedy Central

A elite de Hollywood lançou uma campanha agressiva contra a aquisição da Warner Bros. pela Netflix

Por décadas, a Warner Bros. produziu clássicos do cinema como "Casablanca" e "Cidadão Kane", assim como sucessos de bilheteria mais recentes como "Friends", "Game of Thrones" e a saga "Harry Potter". 

No entanto, em alguns círculos de Hollywood, a Netflix é criticada por sua relutância em lançar conteúdo nos cinemas e por alterar as práticas tradicionais da indústria. 

Em uma entrevista na terça-feira em Paris, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, prometeu que os filmes da Warner Bros. continuariam sendo exibidos nos cinemas caso sua oferta para adquirir o estúdio histórico fosse concretizada. 

"Continuaremos administrando os estúdios da Warner Bros. de forma independente e lançando filmes da maneira tradicional, nos cinemas", disse ele durante um evento na capital francesa.

