Paramount Skydance desafia a Netflix com oferta de US$ 108,4 bilhões pela Warner

A Paramount lançou, nesta segunda-feira (8), uma oferta pública de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD) a 30 dólares por ação, desafiando um acordo previamente anunciado entre a empresa e a Netflix.

A oferta avalia a gigante do entretenimento em 108,4 bilhões de dólares (578,8 bilhões de reais) e representa um bônus de 139% sobre o preço das ações da Warner em setembro, afirmou a Paramount em um comunicado que classificou a oferta da Netflix como "inferior e incerta".

"Os acionistas da WBD merecem a oportunidade de considerar a nossa oferta superior em dinheiro", disse David Ellison, presidente e CEO da Paramount.

