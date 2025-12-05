Netflix compra Warner: veja 10 grandes franquias adquiridas

A Netflix anunciou nesta sexta-feira (5/12) um acordo para comprar a Warner Bros. Discovery em uma operação avaliada em US$ 82,7 bilhões. A negociação histórica, que também inclui o serviço de streaming HBO Max, transforma a gigante do streaming em uma potência ainda maior no entretenimento global.

O movimento, que envolve pagamentos em dinheiro e ações, deve ser finalizado até o terceiro trimestre de 2026. Com a aquisição, a Netflix assume o controle de um catálogo recheado de franquias multimilionárias, que vão de super-heróis icônicos a universos de fantasia que marcaram gerações de fãs em todo o mundo.

Confira as 10 grandes franquias que agora fazem parte do império da Netflix:

DC Comics

Um dos pilares da cultura pop, o universo da DC reúne heróis como Batman, Superman, Mulher-Maravilha e Flash. A marca, criada nos anos 1930, possui um acervo valioso com décadas de quadrinhos, séries animadas e filmes de grande sucesso.

Harry Potter

Baseada nos livros de J.K. Rowling, a saga do jovem bruxo se tornou uma das mais lucrativas da história. O universo inclui oito filmes principais, a franquia derivada “Animais fantásticos” e uma nova série em produção, que promete recontar a história original.

Game of thrones

A adaptação dos livros de George R.R. Martin virou um fenômeno global. A produção original teve oito temporadas e expandiu seu universo com derivados de sucesso, como “A casa do dragão”, que já tem novas temporadas confirmadas.

O senhor dos anéis

A obra de J.R.R. Tolkien ganhou vida nos cinemas com uma trilogia premiada com o Oscar. O universo da Terra-média também se estende aos filmes de “O hobbit” e à série “O senhor dos anéis: os anéis de poder”, ampliando a mitologia para novas audiências.

Scooby-Doo

Lançado em 1969, o clássico desenho animado que acompanha um grupo de jovens e seu cão medroso solucionando mistérios continua popular. A franquia conta com inúmeras séries, filmes animados e também adaptações com atores reais para o cinema.

It: a coisa

Inspirada na obra de Stephen King, a história do palhaço Pennywise se transformou em um marco do terror moderno. Os dois filmes lançados em 2017 e 2019 se tornaram recordes de bilheteria e o universo continua crescendo com a série “It: bem-vindos a Derry”.

Mad Max

Criada por George Miller, a saga pós-apocalíptica é um dos universos distópicos mais influentes do cinema. A franquia se estende por cinco filmes lançados entre 1979 e 2024, todos aclamados pela crítica e pelo público.

Matrix

A franquia lançada em 1999 revolucionou a ficção científica e os efeitos visuais no cinema. Com quatro filmes estrelados por Keanu Reeves, a saga explora temas complexos sobre realidade e tecnologia, mantendo sua relevância até hoje.

The big bang theory

A sitcom sobre um grupo de amigos nerds estreou em 2007 e se tornou um dos maiores sucessos da TV. Suas 12 temporadas conquistaram uma legião de fãs e popularizaram personagens como Sheldon Cooper, que ganhou sua própria série derivada.

Pokémon

O universo Pokémon é um fenômeno cultural desde 1996, abrangendo jogos, séries, filmes e uma vasta linha de produtos. A animação principal já ultrapassou a marca de mil episódios e continua a cativar novas gerações em todo o planeta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata