Diretor da Netflix promete continuar distribuindo filmes da Warner nos cinemas em caso de aquisição

16/12/2025 21:12

A Netflix continuará distribuindo os filmes da Warner Bros nos cinemas se sua oferta de aquisição do estúdio for bem-sucedida, declarou nesta terça-feira (16), em Paris, o diretor-executivo do serviço de streaming, Ted Sarandos.

"Continuaremos administrando os estúdios Warner Bros de forma independente e lançando os filmes de maneira tradicional nos cinemas", afirmou em evento na capital francesa, no qual admitiu que seus comentários anteriores sobre a distribuição em salas "agora confundem as pessoas".

Sarandos havia sugerido antes que a experiência dos cinemas era ultrapassada, superada pela conveniência do streaming.

O diretor da Netflix foi entrevistado por Maxime Saada, diretor do grupo de mídia francês Canal+, em um teatro de Paris que apresentava os projetos do Canal+ para 2026.

No começo do mês, a Netflix anunciou que havia fechado um acordo com a Warner Bros Discovery (WBD) para adquirir a maior parte do grupo por 83 bilhões de dólares (450 bilhões de reais). Mas ainda há dúvidas sobre a aprovação do acordo pelos reguladores.

Enquanto isso, o grupo televisivo e cinematográfico Paramount Skydance apresentou uma contraoferta avaliada em 108,4 bilhões de dólares (588 bilhões de reais).

