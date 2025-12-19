Show 'Raul 80 anos' mantém vivo o legado do Maluco Beleza

O show “Raul 80 anos – Um tributo ao legado do Maluco Beleza”, que será realizado sábado (20/12), no Cine Theatro Brasil, vai contar com um convidado especial: Sylvio Passos, amigo do cantor e compositor baiano. Fundador do fã-clube oficial, ele é o guardião do maior acervo de itens pessoais de Raul Seixas (1945-1989).

“Sylvio ficou ao lado do Raul até o momento da morte”, diz Ricardo Pedrosa, vocalista do grupo que vai se apresentar amanhã. “Ele detém o Baú do Raul”, comenta.

Verdadeiro mutirão subirá ao palco do Cine Brasil. “Teremos guitarristas do Tianastácia e do bloco Chama o Síndico, além de músicos da Bartucada, todos conhecidos no cenário de BH”, diz Ricardo Pedrosa.

Vão participar a Orquestra Filarmônica Art Music, regida pelo maestro Eliseu Barros, formada por meninos da periferia de Betim, e o grupo Filosofando Raul Seixas.

Subirão ao palco Raul Costa Neto (guitarra), Egler Bruno (guitarra), Cláudio Kiary (trompete), Mariana Bosi (sax), Maurinho (trombone), Matheus Ribeiro (baixo), David Maciel (bateria), Negra Kelly (vocal), Nani (percussão), Álvaro Ferr (voz), Ricardera (voz) e Giovani Alves (teclados), além de Sylvio Passos (voz) e Kadu Kapanema (voz).

A ideia surgiu há dois anos com o objetivo de juntar amigos para tocar canções de Raul, buscando dar ênfase ao significado delas.

“O projeto cresceu e hoje conta com 14 músicos”, diz Pedrosa, observando que o artista baiano é atemporal. Morto em 1989, continua encantando as novas gerações.

O repertório terá as principais canções dele, como “Ouro de tolo”, “Gita”, “Maluco Beleza” e “Let me sing”. Além de cantar e tocar Raul, a banda convidará o público a refletir sobre a mensagem dele.

“Sylvio Passos vai pincelando essa história. O show narra, cronologicamente, a trajetória e as questões filosóficas que envolvem as canções”, explica o vocalista. Um telão exibirá clipes antigos de Raul Seixas, enquanto banda e orquestra executam o repertório.

Visionário e corajoso

Para Ricardo, o roqueiro baiano foi um homem à frente de seu tempo. “Ele conseguiu expressar questões sociais, políticas e ligadas à religião. Era um cara que não tinha medo de falar, falava abertamente as verdades. Pagou um preço por isso, mas agora, felizmente, vem sendo reconhecido novamente. Tanto é que no dia de sua morte, 21 de agosto, há sempre passeata em São Paulo, que enche a Avenida Paulista”, comenta. Em Belo Horizonte e Recife, também há manifestações assim.

“Certa vez, perguntaram para o Ney Matogrosso sobre Raul. Ele respondeu: ‘Todos os anos, tem passeata em homenagem a ele, então não preciso falar mais nada”, finaliza Ricardo Pedrosa.



“RAUL 80 ANOS – UM TRIBUTO AO LEGADO DO MALUCO BELEZA”



Sábado (20/12), às 21h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Com grupo Filosofando Raul Seixas e Orquestra Filarmônica Art Music, regida pelo maestro Eliseu Barros. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada), com venda on-line na plataforma Eventim.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> GABRIEL ELIAS

O cantor e compositor Gabriel Elias apresenta Várias Ondas, projeto que une sonoridade praiana a várias vertentes musicais, nesta sexta-feira (19/12), às 21h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos custam R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 75 (entrada solidária). Vendas on-line na plataforma Eventim.



>>> MARCOS RABELLO QUARTETO

O violinista Marcos Rabello e seu quarteto encerram a programação deste ano do Clube de Jazz do Café com Letras, com repertório autoral mesclado com rock progressivo, soul e jazz. O show está marcado para as 21h de sábado (20/12), com ingressos de R$ 20 a R$ 160, à venda na plataforma Sympla. O clube fica na Rua Antônio de Albuquerque, 47, Funcionários. Vendas on-line na plataforma Sympla.



>>> VMZ

O rapper cearense VMZ, cujas rimas se inspiram no universo geek, é atração de sábado (20/12), às 18h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Pista: R$ 107 (ingresso solidário) e R$ 194 (inteira). Mezanino: R$ 187 (ingresso solidário) e R$ 354 (inteira). Meia-entrada na forma da lei. Combos de R$ 50 a R$ 190. Vendas on-line na plataforma Sympla.



>>> GONGADA DRAG

Show mistura comédia e arte drag. Domingo (21/12), às 19h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Inteira: R$ 120 a R$ 200 (plateia 1); R$ 80 a R$ 130 (plateia 2A); R$ 60 a R$ 90 (plateia 2 B). Meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Eventim.