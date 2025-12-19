Gustavito lança hoje o álbum 'Me gusta!', na Casa Outono

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Com o fim da pandemia, o cantor, compositor e instrumentista Gustavito adotou vida nômade, alternando estadias entre Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Lisboa. Isso explica, em parte, o fato de só agora, depois de se apresentar em Portugal e em algumas capitais brasileiras, ele chegar a Belo Horizonte, sua cidade natal, com o show de lançamento do álbum “Me gusta!”, disponível nas plataformas desde abril.



Acompanhado por Pedro Fonseca (baixo) e Felipe Bastos (bateria), contando com participações especiais de Irene Bertachini e Pisa na Fulô, Gustavito vai ocupar o palco da Casa Outono, nesta sexta-feira (19/12), às 20h30. O repertório contempla as oito faixas de “Me gusta!” e canções de álbuns anteriores, com acréscimos pensados para a capital mineira.

O roteiro resgata canções da época do projeto Gustavito e a Bicicleta, criado para apresentar músicas de “Só o amor constrói” (2012), álbum de estreia do artista.

“Foi uma época muito especial em Belo Horizonte, as canções do disco são muito queridas pelo público”, destaca Gustavito, acrescentando que também vai apresentar músicas lançadas no carnaval. Ele tem estreita relação com o movimento de retomada da folia de BH.

Gustavito diz que o show “Me gusta!” teve ótima receptividade em Lisboa, Belém, Florianópolis, Curitiba e São Paulo. Ele comenta que o público entende o álbum como nova fase de sua trajetória.

“O que apresento nesse disco faz parte da minha carreira desde o início, as influências. Meus últimos trabalhos apontaram para direção um pouco diferente, e agora tem esse retorno à MPB”, diz.

Refinamento

De acordo com ele, suas principais características, como a inventividade melódica e harmônica típica da música mineira, estão presentes no novo álbum. “O trabalho dialoga com toda minha obra, também pela minha forma de escrever. O que ele tem de diferente é a qualidade de produção, muito marcante, com refinamento dos arranjos, com cordas. É um sonho realizado, porque sempre quis isso”, ressalta.

“Me gusta!” foi produzido em São Paulo por Fabio Pinczowski, com direção musical e artística de César Lacerda. Participam Juliana Linhares, em “Saudade”, Paloma del Cerro, em “El fuego danza”, e Tainá, em “E se vier”. Com exceção da faixa de abertura, de André Miranda, todas são de Gustavito, três delas em parceria com Camila Borenstein, que canta em “Nanaê”.

“Quis trazer a dimensão global do meu trabalho”, ele diz, aludindo ao fato de Juliana Linhares ser nordestina, de Tainá morar em Portugal há mais de 10 anos e de a argentina Paloma del Cerro viver no México.

“Juliana interpreta um dos três xotes do disco. Tainá traz um pouco da minha relação com Portugal, onde me apresento com frequência há 14 anos. A canção que Paloma faz comigo é em espanhol, então achei interessante chamar alguém de língua nativa”, pontua.

Parcerias

Sobre as presenças no show, ele explica que Irene Bertachini é parceira de longa data, desde quando integravam o grupo Urucum na Cara. Membros do bloco Pisa na Fulô vão participar da seção dedicada ao forró, ritmo presente em três faixas do álbum. “Eles trazem sanfona, percussão e vozes. A cultura popular está presente neste disco”, diz.

Em 2026, Gustavito pretende seguir com a turnê “Me gusta!” e planeja dois novos álbuns, um solo e outro com O Destino do Clã, projeto que divide com LuizGa e Nanan.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“ME GUSTA!”



Show de lançamento do álbum de Gustavito. Nesta sexta-feira (19/12), às 20h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos: R$ 50 (segundo lote) e R$ 60 (terceiro lote), à venda na plataforma Sympla.