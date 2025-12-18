Tavito está de volta
Álbum de Clarisse Grova e Marcio Lott reúne canções do compositor mineiro, morto em 2019, com sete inéditas. Ele próprio produziu as faixas no estúdio
Sete canções de Tavito (1948-2019), guardadas pela cantora e compositora carioca Clarisse Grova e pelo cantor mineiro Marcio Lott, vêm a público no álbum “Tavito inéditas” (Savalla Records), lançado pela dupla. São 10 faixas e o próprio Tavito abre o disco, com “Poesias cantadas”.
Figura essencial na cena do movimento Clube da Esquina, na Belo Horizonte dos anos 1960/1970, e autor dos clássicos “Rua Ramalhete” (com Ney Azambuja) e “Casa no campo” (com Zé Rodrix), Tavito ganha homenagem afetiva da dupla de amigos.
Clarisse Grova se lembra com saudades de Tavito. “Ele produziu muitos discos, era apaixonado pelas pessoas ao seu redor fazendo música”, afirma. “Até chegamos a fazer shows em BH e vários outros lugares”, relembra.
Harmonia
Tavito dizia a Clarice que as vozes dela e de Marcio Lott eram aquelas imaginadas por ele para suas canções. “Ele tinha uma coisa muito dele com a harmonia e com a forma de passar de uma parte da música para outra. Era compositor com assinatura. Tive a sorte, o prazer, a alegria e o amor de estar com ele por vários anos.”
A cantora conta que Tavito compunha e logo queria lhe mostrar a novidade. “Até gravei umas coisas para ele da parceria com Aldir Blanc, que estão por aí e ainda não foram lançadas”, revela. “Agora gravei ‘Ladainha’, do Tavito com Ethel Frota, ‘Igual ao mar’, com Alexandre Lemos, que vem a ser meu parceiro, e ‘Na beira da canção’, feita por ele com a cantora e compositora Luhli (1945-2018).”
As faixas do novo álbum ficaram guardadas com ela e Marcio Lott porque depois de os dois gravá-las, Tavito as enviou para a dupla. “O legal é que são originais, com ele produzindo no estúdio”, destaca Clarisse.
“É coletânea produzida por ele que o diretor Carlos Savalla, da Savalla Records, teve a brilhante ideia de lançar”, diz. E anuncia: “Temos mais músicas e devemos lançar outro álbum mais para a frente. Primeiro temos de rodar com este.”
Marcio Lott diz que o projeto surgiu de sua conversa com Carlos Savalla e Celina, a viúva do amigo.
“Perguntei: por que não lançar um disco com as inéditas dele? Aí rolou esta oportunidade. Entrei em contato com a Clarisse, que separou músicas que estavam com ela. Inclusive, ficou faltando a linda 'Privação dos sentidos’, parceria do Tavito com Aldir Blanc, que ela gravou para uma novela. Porém, Clarisse não conseguiu achá-la.”
Lott revela que Tavito se desentendeu com Mariozinho Rocha, responsável pelas trilhas sonoras da TV Globo, porque “Privação dos sentidos” não entrou na novela.
“Acabou que puseram a gravação com outra cantora. Ele perguntou ao Mariozinho por que a Clarisse não havia entrado. O diretor respondeu: ‘É porque ela canta muito bem’. Ninguém entendeu nada, Tavito brigou com ele e nunca mais se falaram”, conta.
Som imaginário
Nascido em BH, o violonista e compositor Luiz Otávio Melo de Carvalho, o Tavito, fez parte da banda Som Imaginário, formada para acompanhar Milton Nascimento nos anos 1970, além de Gal Costa e outros cantores. “Hey man”, parceria dele com Zé Rodrix, chamou a atenção no primeiro LP do grupo, voltado para a fusão de rock progressivo, psicodelia e jazz. Radicado no Rio de Janeiro, em 1979 gravou o primeiro álbum solo, “Tavito”, seguido por outros dois. Os maiores sucessos dele foram “Casa no campo”, parceria com Zé Rodrix, gravada por Elis Regina em 1971, e “Rua Ramalhete”, com Ney Azambuja, a canção sobre o Bairro da Serra e “os muros do Sacré-Coeur”, em BH. Em 2013, Wagner Tiso promoveu o revival do Som Imaginário, contando com Tavito na trupe. Ele morreu aos 71 anos, de câncer, seis anos depois.
FAIXA A FAIXA
• “Poesias cantadas”
De Tavito e Gilvandro Filho.
Com Tavito
• “Pra que a vida aconteça”
De Tavito e Gilvandro Filho
Com Marcio Lott
• “Na beira da canção”
De Tavito e Luhli.
Com Clarisse Grova
• “Descanso”
De Tavito e Paulinho Tapajós
Com Marcio Lott
• “Ladainha”
De Tavito e Ethel Frota
Com Clarisse Grova
• “O mar em mim”
De Tavito e Léo Nogueira
Com Marcio Lott
• “Embora”
De Tavito e Alexandre Lemos
Com Marcio Lott
• “Igual ao mar”
De Tavito e Alexandre Lemos
Com Clarisse Grova
• “As meninas”
De Tavito e Elder Braga
Com Marcio Lott
• “Pai Nosso”
Tavito e domínio público.
Com Marcio Lott
“TAVITO INÉDITAS”
• Álbum de Clarisse Grova e Marcio Lott
• Savalla Records
• Sete faixas
• Disponível nas plataformas digitais