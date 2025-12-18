Assine
Show de drones vai pôr Lô Borges no céu de Belo Horizonte

Evento será realizado nesta quinta-feira (18/12), às 20h, no Casarão da Sapucaí, na Floresta. Tatá Spalla assina a trilha sonora

Repórter
18/12/2025 02:00

Cantor e compositor Lô Borges está sentado em escada e olha para a câmera
Lô Borges ganha homenagem do projeto Magia que Conecta – Natal VLI crédito: Flávio Charchar/divulgação

Show de drones vai homenagear o cantor e compositor Lô Borges, que morreu em 2 de novembro, no evento Magia que Conecta – Natal VLI, nesta quinta-feira (18/12), às 20h, no casarão da antiga Rede Ferroviária Federal (Rua Sapucaí, 383, Floresta). A coreografia aérea de 11 minutos também terá símbolos natalinos, além de trilha sonora assinada por Tattá Spalla.

