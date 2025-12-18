Show de drones vai pôr Lô Borges no céu de Belo Horizonte
Evento será realizado nesta quinta-feira (18/12), às 20h, no Casarão da Sapucaí, na Floresta. Tatá Spalla assina a trilha sonora
compartilheSIGA
Show de drones vai homenagear o cantor e compositor Lô Borges, que morreu em 2 de novembro, no evento Magia que Conecta – Natal VLI, nesta quinta-feira (18/12), às 20h, no casarão da antiga Rede Ferroviária Federal (Rua Sapucaí, 383, Floresta). A coreografia aérea de 11 minutos também terá símbolos natalinos, além de trilha sonora assinada por Tattá Spalla.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO