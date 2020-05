Em 'Lembrete', Gustavito manda seu recado para o mundo

(foto: Nadja Kouchi/Divulgação)





Uma carta entre amigos. Assim é Lembrete, clipe que o mineiro Gustavo Amaral, o Gustavito, mandou para as plataformas digitais, parceria dele com Chicó do Céu e Luiz Gabriel Lopes. A mensagem da canção, diz Gustavito, tem tudo a ver com a pandemia que obriga o mundo inteiro a se trancar em casa. “As pessoas estão sendo levadas a repensar o passado e o futuro”, afirma. “Outros tempos virão”, completa.





A música fala, sobretudo, de autoconhecimento. Registrada anteriormente pela banda Graveola, ela ganhou novo arranjo. Gravado pelo aclamado produtor Chico Neves, o novo single contou com as participações de Rafael Tardini (teclados), Paulim Sartori (baixo) e Yuri Velasco (bateria).





Gustavito está de volta a BH por causa da pandemia. Ele havia se mudado para São Paulo, onde estava produzindo seu terceiro disco solo, o quinto da carreira. “Tenho recebido muitos convites para lives e fiz algumas, além de outros trabalhos on-line, como dar aulas de música. Também ensino meditação, projeto que venho desenvolvendo há algum tempo”, conta.





O cantor e compositor está gostando de fazer vídeos de forma remota. “É uma experiência muito interessante, um desafio”, diz ele. Com vários shows cancelados, Gustavito vai à luta e Lembrete faz parte desse processo. Escrita há seis anos, ela cai como uma luva neste momento de isolamento social. “Todas as pessoas estão passando por uma situação que as convida a olhar para dentro, e encarar a si mesmas. É como se fosse uma carta escrita entre amigos, por nós mesmos e pra nós”, comenta.





O músico diz esperar que a humanidade acorde para uma série de erros que vem cometendo, tanto em relação à natureza quanto ao relacionamento em sociedade.





PLANOS





Gustavito aproveita a quarentena para planejar novos trabalhos. “Quero fazer coisas novas, mas de maneira mais caseira, conectada com artistas que estão em diversas partes do mundo, pois temos essa possibilidade especial de intercâmbio. Minha ideia é produzir um álbum com a participação de músicos que gravem sua participação de casa”, revela.









"Meu amigo reconheça O barco que nos leva é um E o sol que nos aquece a voz e o coração bem maior do que esse medo Esse nó Que aperta vez em quando o peito E devagar Fortalece a caminhada" Trecho da canção Lembrete



Assim que a quarentena acabar, o mineiro volta para Sampa. “Pretendo retomar a produção do novo álbum e botar o pé na estrada para fazer meus shows”, conclui.





LEMBRETE

.De Gustavito, Chicó do Céu e Luiz Gabriel Lopes

.Confira em https://www.youtube.com/watchv?=vFbtBPWUZ-s