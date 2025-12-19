Paulo Ricardo promete emoção e surpresa no show de seus 40 anos de estrada

De volta a Belo Horizonte para comemorar seus 40 anos de estrada, o cantor e compositor Paulo Ricardo se apresenta nesta sexta-feira (19/12), às 20h, no BeFly Minascentro. Um dos fundadores da banda RPM, fenômeno do rock nacional nos anos 1980, o carioca revisita sua trajetória, prometendo raridades e surpresas.



A superprodução da “Paulo Ricardo Tour XL” conta com telões, câmeras ao vivo e dois duetos virtuais, um com o mineiro Rogério Flausino e outro com Renato Russo (1960-1996). O ex-RPM e o líder da Legião Urbana cantam “A cruz e a espada” (1996), parceria dos dois.

Paulo considera o aparato tecnológico eficaz. “Você tem de entrar na brincadeira”, comenta. “O Renato Russo não gravou a canção, não há clipe, mesmo o registro da ida dele ao estúdio são fotos raras, porque alguém levou a câmera fotográfica. Nos anos 1990, ninguém andava com câmera para todo lado”, observa. “O dueto com Renato é um dos momentos mais emocionantes do show”, garante.



Esta “Tour XL” é o espetáculo mais longo de Paulo. “Tem muitas canções, coisas como ‘Herói made in Brasil’ (2023) e ‘O verso’ (2025), dueto com Flausino. Começo das mais antigas, como nosso primeiro sucesso, o remix de ‘Loiras geladas’. O show percorre de 1985 a 2025, com vários pit stops ao longo dessas décadas. Está gostoso, muito emocionante. Deixa a sensação de que essa história pertence a todos nós”, garante.

Renato Russo marca presença virtual no palco de Paulo Ricardo Instagram/reprodução

No repertório, ele destaca “Só me fez bem” (Edu Lobo e Vinicius de Moraes), do álbum “O amor me escolheu” (1997), além de canções marcantes das novelas da TV. É o caso de “Sonho lindo” (Carlos Colla e Maurício Duboc, sucesso de Roberto Carlos), tema de abertura do folhetim “A usurpadora” (SBT/Alterosa). Também há a versão de “Imagine”, de John Lennon, autorizada por Yoko Ono, e “Vida real”, tema do reality “Big brother Brasil”.



O artista interage com os fãs durante a turnê. “Converso com o público, porque há muitas histórias por trás de cada música. A gente se deu conta de que cada pessoa tem a história dela com uma canção. Então, chega o momento em que a música deixa de ser minha e passa ser nossa”, acredita.

Enquete no Instagram

O repertório da “Paulo Ricardo Tour XL” foi escolhido com base em pesquisas do artista no Instagram. “Eu soltava um álbum e perguntava: quais são as três faixas deste disco que vocês gostam mais? Fiz várias enquetes desde o início do ano, até chegar ao repertório que, claro, traz também sucessos que não podem faltar. Muitas vezes, os resultados das enquetes me surpreendiam”, conta.



O roqueiro interpreta canções distantes de seu universo, como “Chega de saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O marco da bossa nova foi gravado no álbum que ele e Toquinho lançaram no streaming, em 2020. “É um dos meus trabalhos favoritos”, diz.



Outra surpresa do repertório, a canção “É hora de lutar”, faz parte da trilha do desenho “Spirit: O corcel indomável” (2001). “São sete músicas de Hans Zimmer e Brian Adams no filme. A galera que está com 30 e poucos anos e cresceu vendo o desenho me pediu para fazer, mas nunca foi lançado”, conta.



“Escolheram outros ‘Brian Adams’ pelo mundo. Na Itália, teve o Zucchero, além do 'Brian Adams' francês e do alemão. Fui o escolhido aqui no Brasil”, relembra.



“PAULO RICARDO TOUR XL”



Nesta sexta-feira (19/12), às 20h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Inteira: R$ 200 (setor superior), R$ 240 (setores 4 e 5), R$ 260 (setor 3) e R$ 360 (setor 1), com meia na forma da lei. Setor 2 esgotado. Vendas on-line na plataforma Sympla.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> TEATRO ESPANCA!

Para comemorar seus 15 anos, o Teatro Espanca! promove a “Festa da firma – Espanca! só pagode”, nesta sexta-feira (19/12), às 20h, na Rua Aarão Reis, 542, Centro. Participação da banda O Samba Chegou, de Jefferson Gomes e do Samba da Meia-Noite.

Entrada franca.



>>> SEU JORGE

O cantor e compositor Seu Jorge traz seu “Baile à baiana” a Belo Horizonte, neste sábado (20/12), às 22h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). O repertório reúne sucessos do artista carioca. Ingressos de R$ 150 a R$ 440, à venda na plataforma Sympla e

na bilheteria.



>>> SERESTA PARA ARLINDO

O sambista Arlindo Cruz, que morreu em agosto, ganha homenagem em BH. A segunda edição do projeto Seresta a Arlindo Cruz será realizada sábado (20/12), no Baticum (Rua Itararé, 566, Concórdia). A roda de samba vai reunir Marina Gomes (voz), Artur Pádua (voz e violão), Fernando Bento (cavaco e voz), Gustavo Monteiro (violão 7 cordas), Leleo do Banjo (banjo e voz), Anita Galvão (voz), Leleco (percussão), Emília Chamone (percussão) e Ébano Brandão (percussão). A casa abre às 16h e haverá dois sets, às 18h30 e às 20h30. Ingressos a R$ 40 (4º lote), à venda na plataforma Sympla.



>>> PHENNUS FU

O cantor e compositor mineiro Phennus, cujo trabalho mescla pop, indie, MPB e new age, faz show com releituras de canções do Pato Fu, neste sábado (20/12), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.